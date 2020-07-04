「世界最美」故意不穿褲　上下都露求歡男友

▲▼劇中， NaNa為了男友刻意露肩、曬超長美腿。（圖／愛奇藝台灣站）

韓劇《出師表》本週開播，蟬聯兩年「世界第一美」的長腿女神NaNa，第一集就露肩、下衣失蹤誘惑男友，但對方以「工作太忙」婉拒求歡，她只好包緊緊回家。NaNa被男友拒絕，工作不順被解僱，愛情事業非常不得意。劇中，飾演設計師具世拉的NaNa，仗義執言、有話直說，以「飛蛾」名號連續向區廳檢舉15年，是令政府機關頭痛的人物。她面對職場性騷擾、上司不正當行為都毫不猶豫舉發，是公司眼中的「麻煩精」，導致畢業後頻頻被開除、連換15份工作。NaNa劇中與男友韓俊宇交往9年，為了慶祝紀念日，到男方家精心布置、刻意換上對方襯衫，小露香肩、美腿要誘惑男友，但對方一進家門直接無視NaNa，並以最近太忙、要去參加喪禮為由，澆熄她期待已久的火熱夜晚。感情不順的NaNa新工作遇見機車上司，到職第一天就被要求做出13款設計稿，風格得兼具「華麗又簡約」、「現代又古典」，逼得她爆氣怒吼：「我幹嘛這麼認真，我也要遵守時間，只做我做得完的量！」才剛發誓要擺爛，在區議會上以書記人員身分糾正議長而被解僱，最後決心參加區議員補選，打算進攻一年只需要上90天班、年薪5000萬韓元（台幣約133萬）的爽缺。《出師表》每週四、五在愛奇藝台灣站獨家播出。