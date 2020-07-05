智珉被爆「帶男人回宿舍上床」　FNC宣布：今起退出AOA

前AOA成員珉娥3日開始一連發9則文章，控訴被智珉霸凌10年，儘管對方登門道歉，珉娥仍覺得對方不是真心悔改，更抖出她會帶男生回宿舍上床，事情鬧得沸沸揚揚，智珉公司「FNC娛樂」晚間發聲明，宣布智珉將退出AOA並中斷演藝活動。
智珉去珉娥家親自道歉，並發文解釋因年紀輕就當隊長帶領AOA，一心只想讓外界留下好印象，卻忽略了珉娥的感受，現在滿滿的罪惡感，自己一直哭一直祈禱，自責不是好成員好隊長，雖然文字無法表達一切，仍想跟珉娥說聲對不起。
珉娥疑似受到對方的文字刺激，再發文回嗆智珉口口聲聲說要維持正面形象，但卻帶男生回宿舍上床，要她別再說謊，更認為智珉並不是真心要道歉，坦言忘不了她前晚氣沖沖登門的臉，甚至表示「我要把想說的話說完再離開」，疑似預告做傻事，好在經紀公司表示，已派人陪在珉娥身邊，要粉絲不用擔心。
智珉被抖出勁爆祕密造成全網熱議，她公司「FNC娛樂」宣布智珉今起退出AOA，並中斷所有演藝工作，「本公司也會對所有的情況負責，並盡全力管理好藝人，因不好的事讓大家擔心，真的非常抱歉」。
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