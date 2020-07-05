影／蕾媽開刀前簽「放棄急救」　淚崩告白：誤會宥勝了！

藝人宥勝今年4月帶著一家四口以露營車為家，環島全台趴趴走，但沒想到老婆蕾媽心臟病發，夫妻倆深談後決定先回台北動手術，所幸蕾媽開刀過程一切順利，而宥勝也終於放下心中大石，並於昨（4）日特別公開術前、術後的過程，透露蕾媽是事先簽了放棄急救同意書，才被送進手術房的。

在開刀前，宥勝和蕾媽先去跟一雙兒女道別，兒子似懂非懂直呼「媽媽不要離開」，讓蕾媽相當不捨，到了醫院之後，夫妻倆透過醫生講解了解手術過程，但蕾媽堅持要簽下

放棄急救

書，透露之前在醫院曾見到一位先生沒有被救活，但家人卻不願放手，過程相當糾結痛苦，談到這裡，蕾媽不禁掉了眼淚。

好在經過大約3個半小時，蕾媽手術順利結束，可是回到病房後，蕾媽就開始抱怨，早上在等待開刀時心情很緊張，但宥勝竟一直問她YouTube內容該怎麼拍，讓她非常不爽。直到被送進手術房，因為只有局部麻醉，過程是清醒的，她才開始思考並發現，宥勝其實是想分散她的緊張心情，宥勝則連忙附和笑說：「對啊，妳沒有發現我的心意。」

▲▼蕾媽（右）突然了解了宥勝的心意。（圖／翻攝宥勝去哪兒YT、宥勝臉書）

蕾媽接著淚崩表示：「突然感受到這件事，我出來時候一直跟他說『我好愛你！』我以前都一直誤會他。」而這突然的感性告白，也讓宥勝跟著拭淚。影片曝光至今，已經有超過13萬人次觀看。