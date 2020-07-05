陳冠霖險溺斃靠兒子克服恐懼　高宇蓁驚喜宣布「好事近」

陳冠霖、高宇蓁、白家綺與蔡淑臻日前合體出席「山本微商幸福團隊」3周年生日宴，陳冠霖炫黑造型，電眼狂放，高宇蓁女神造型降臨，性感驚艷，白家綺則大秀好身材，蔡淑臻高雅氣質攝震全場。
陳冠霖的帥氣造型，讓現場婆媽粉絲一陣騷動，這是疫情解封首次出席盛會，陳冠霖笑說：「原本經紀人建議走嘻哈另類風格，我怕粉絲嚇到啦！」而會場萬紅叢中一點綠，被眾星拱月，陳冠霖也直呼：「受寵若驚！」提到近況，陳冠霖表示日前端午假期才帶著兒子到東北角象鼻岩浮潛，自己拍戲曾兩度差點溺斃，因而對水很懼怕，浮潛看到海膽等海洋生物很驚喜，「感謝兒子幫忙我克服對水的恐懼，之前兒子還帶我到運動中心的泳池玩水，他就是我的游泳老師！」而陳冠霖也開心計畫八月中帶著11歲寶貝兒子當背包客一起環島自由行。
高宇蓁則大方表示：「好事將近！」原來首張專輯籌備，因為疫情延滯，高宇蓁說，「因為疫情讓我重新檢視先前的專輯製作，而為了更完美，決定將先前的作品全部換新，我希望要做，就是要到位，出專輯就要有歌手的水準，不因趕時間而出輯，唱歌要自己舒服，別人聽了才會舒服！」而新專輯製作重新開始，高宇蓁說上歌唱課仍持續，每每唱歌即能將心中壓力盡情抒發，目前進度良好，我很期待儘快與大家分享好事的喜悅。
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