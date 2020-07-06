王家梁挑戰斯巴達障礙跑　秀結實肌肉粉絲直呼：眼睛懷孕

斯巴達障礙跑競賽，昨（5）日一早在高雄阿公店水庫正式開跑。作為疫情解封後第一個斯巴達賽事，兩日共吸引超過7000名選手報名挑戰，藝人王家梁二度參賽，有十幾年健身經驗的他，對自己肌耐力相當有信心，賽前他自曝最害怕跑步，所以這段期間持續健身與飲食控制外，特別增強平時的跑步訓練。

▲王家梁比去年成績進步。（圖 / 寬寬整合行銷提供）

王家梁耗時1小時9分鐘51秒回到終點，成績比去年進步，他形容今年賽道多變、難以捉摸，尤其天氣炎熱，一度乾嘔非常想吐，有感說：「原來不是你跑過一次，就可以去克服」，索性他最後一拼跑完全程，笑說：「跑完狂灌3瓶水，彷彿剛到了另一個時空」。

平時勤於健身的王家梁，趁著拍戲空檔特別南下高雄參加斯巴達障礙跑，活動因疫情關係，延後兩個月才舉辦，目前正在拍攝《我的青春没在怕》，參賽前還被導演叮嚀：「今天比賽不要曬太黑，這樣會不連戲」。

▲王家梁體脂維持7%。（圖 / 寬寬整合行銷提供）

猛壯身材深獲全場女性參賽者直喊眼睛懷孕，沿途還聽到觀賽民眾欣喜若狂地高喊加油。近來一般大眾對於健康定義，總是在意體脂數字，王家梁維持多年運動維持完美體態，加上飲食控制，體脂維持在7%左右，不過他藉此提出建議，「與其盲目追求體脂數字，身體骨骼肌肉量才是不可缺少的要角，要把肌肉量拉高增強力量，其次進而降低體脂，達到想要的體態。」