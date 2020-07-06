《我的婆婆》收視衝破2　鍾欣凌演新娘自嘲：走鐘的少女

《我的婆婆怎麼那麼可愛》在播出第五週收視率首度破2，達到2.26。收視最高點落在婆婆彩香（鍾欣凌 飾）回想出嫁時火寮一哥（許傑輝 飾）想搶親的真情告白片段。鍾欣凌表示，「演22歲新嫁娘很緊張，在聲音處理上有盡量天真可愛的嬌嗔，就請大家想像一下我是身材走鐘的少女吧！」劇中她披上頭紗，婚紗擺在一旁，「應該是我的婚紗不好找，所以才沒有安排我穿婚紗！」她笑稱演新娘又要嬌羞，天氣又熱、還要早起梳妝打扮，「演60歲反而比較容易」。

▲黃姵嘉（左）與張書偉兩人在《我的婆婆》劇中感情發展引起網友熱烈討論。（圖 / 公視提供）

另一觀眾喜愛的片段是張書偉在半夜大雨真情撐傘，守護著黃姵嘉的內衣褲，捨不得她的內衣褲淋濕，又不好意思碰，讓觀眾大呼「我也要這種男友」、「真的是忠犬發貴」，但也有許多網友表示「最愛阿信（許孟哲 飾）的是發貴」、「像阿信後宮爭寵」，甚至有觀眾開玩笑說「發貴不喜歡小鷗（黃姵嘉 飾）很大的原因是他愛的其實是阿信」，對此張書偉回應，「我自己也覺得發貴跟阿信是真愛耶！看播出才發覺自己這麼愛阿信，我沒有挑戰過同性相戀的角色，蠻想挑戰看看的，收視如果破四，就約看看孟哲男男接吻嗎？」向許孟哲隔空喊話。

▲鍾欣凌下週將轉陣到女兒蘇晏霈家居住。（圖 / 公視提供）

製作人陳慧玲也曾說發貴這個角色相當困難，她說「最難的原因是在眾多『很ㄎㄧㄤ』的角色中，他是唯一正常人，要在所有人都可以製造『笑果』時他必須保持鎮定。」張書偉笑說「我自己會看粉專以及 PTT 網友給的回應，好喜歡大家叫發貴『忠犬小八』跟『蘇家地下大媳婦』。」