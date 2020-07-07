謝和弦GG了！造謠「大麻可殺死武肺病毒」　下場曝光

33歲歌手謝和弦2月初在IG發文，稱大麻可以殺死新冠肺炎病毒（COVID-19），遭刑事局、調查局及地檢署約談，檢方以傳染病防治法將他起訴，昨（6）日判決出爐，新北地方法院判罰謝和弦6萬元，得易服勞役60天，全案可上訴。
謝和弦2月6日在IG轉發友人傳的「大麻可殺死武漢肺炎病毒」貼文，檢察官認為，謝和弦明知新冠肺炎疫情為社會關注焦點，若隨意散布不實訊息，恐造成民眾恐慌及不安，仍未經查證即轉貼IG，任謠言在粉絲間流傳，足以損害大眾接收訊息的正確性，遂依法起訴。
新北地院法官審理後，認為謝和弦身為公眾人物，竟任意散布傳染病流行疫情的不實消息，恐誤導公眾、引起恐慌，依傳染病防治法「散播不實訊息罪」，判處謝和弦6萬元罰金，得易服勞役60日，全案仍可上訴。（編輯：楊穎軒）
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