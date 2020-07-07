是你嗎？「5星座」慷慨又聰明！不吃虧也不自私

吝嗇自私，跟他們相處再一起非常愉快、舒服，快來看看你是其中一個嗎？

人與人交往間，總會發生許多芝麻綠豆的小事，因而造成摩擦等紛擾，不過，根據《靈匣網》報導，12 星座中，有「 5 大星座」的人慷慨又聰明、溫柔且從容，從不隨便占人便宜，也不會斤斤計較天蠍座人是 12 星座中，最睿智的一個。他們高冷的外表下，深藏著一顆善良大方的心，在為人處世中，他們從來不患得患失、計較分毫。當朋友有困難時，善良的天蠍總會毫不猶豫地伸出援手，慷慨解囊，關鍵時刻還會為朋友挺身而出。如果認為天蠍座是容易衝動、習慣吃虧的十三點，那就大錯特錯了！天蠍人做事講究原則，他們為人心地善良，但並不軟弱可欺，他們慷慨大方，但並不處處吃虧。他們是一群具有古道柔腸，俠肝義膽的人，能與他們做朋友是一種福氣。忠厚實在的金牛座，憨厚的外表下是一顆易感動的心。他們誠實善良，聰明仗義，肯為朋友兩肋插刀，一旦朋友有了困難，金牛出手會非常大方，但這並不代表老實的金牛人是個能吃虧又窩囊的好人。他們內心實在，但並不糊塗，關鍵時刻非常精明，他們把友誼和利益之間的關係拿捏得很好。如果認為金牛人老實可欺，想佔他們便宜，那簡直就是癡心妄想了。水瓶座人天資聰穎，十分淡然。他們與人交往時，親疏有別，大方慷慨，平時性情恬淡的水瓶座人，看起來好像有些冷漠，其實他們是非常善良的人。如果朋友有困難，水瓶人會第一個給與無私幫助。儘管如此，如果有人想趁機占他們便宜，讓水瓶座人吃虧，那肯定是辦不到的。聰明的他們，做任何事情之前，都早已對其前因後果瞭若指掌了，他們不是笨蛋，也不會慷概到讓自己吃虧的。聰明靈活的雙子座人，活潑可愛、人緣極好。在與人交往過程中，他們表現得大方得體，從善如流，是一個非常有同情心的人。如果朋友有難需要幫助，富有同情心的雙子座人一定會挺身而出仗義相助，他們會做「有錢出錢，有力出力」。一個好漢三個幫，是他們交友的準則，在對朋友的幫助中，他們的慷慨與大方，達到了令人吃驚的程度，「只要你要，只要我有」，這種類似於愛情的付出，某些有雙子座人也能到。不過若因如此就覺得他們是容易吃虧的人，那就錯了，雙子座人是無私又精明的，他們才不會輕易吃虧。精明能幹的天秤座，內心十分善良。他們對待親朋好友，包容有加、慷慨大度，朋友有難相求，他們必定出手相救。 「嚴於律己，寬厚待人」是他們做人的原則，有求必應、慷慨大方則是天秤人的標籤。天秤人身上的這個標籤，並不適合任何人，聰明如斯的他們是分得清利害的，他們也不會白白讓他人占到便宜，反讓自己吃虧。幫助他人，利益共存，達到雙贏，才是聰明的天秤人所追求的人生哲學。（編輯：許苡晴）