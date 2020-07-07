男星轉行創業收入破億　大方分享經營機密

前偶像男團「X型男」團員森田，近年來成功轉型網路事業，成為收入破億的時尚網紅CEO，他近期跨界當起作家發行新書《森田的網海印鈔術：時尚網紅全方位經營技巧大揭密》分享創業甘苦，更大方把網路商業經營機密全都露，揮別當年一片歌手的窘境。

森田近來為自創品牌「CHECK2CHECK」拍攝品牌形象廣告，邀來好友嚴立婷、曾雅蘭、王思佳、新婚人妻丫頭詹子晴跨刀拍攝影像，巧的是這些好友全都是有夫之婦，森田被笑封為「人妻磁鐵」，被問及會不會怕感情太好導致「正公」們吃醋誤會？森田笑答：「我是很懂她們，用最禮貌的方式善待她們，應該不是老公會吃醋的對象，我就像是守護者，會一起分擔討論事情，不會吃掉、取代，我沒有獵殺性！」

▲森田受封「人妻磁鐵」。（圖／CHECK2CHECK提供）

森田走過上半年疫情損失，這夏季來臨努力衝刺，7月推出全新形象廣告，面對這後疫情時代他信心滿滿：「預估景氣不僅會回溫，在營運上吸引更多廠商來進駐商城！」不過人紅是非多，這兩天被捲入「MedPartner美的好朋友」粉絲專頁上指產品廣告標榜功效誇大不實，該貼文附上森田本人合作該產品照片，他相當無奈，並表示未來他會持續努力把關，做好自己跟消費者、品牌三方之間的互信。由於此事已嚴重侵害森田及所屬公司、網路代購平台商譽，他正式發出聲明，希望速將詆毀名譽之撰文及照片撤下，並另發表貼文澄清此事，並保留法律追訴權。