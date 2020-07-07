陳子玄飾演驕縱千金女　首在海邊穿比基尼「好身材全露」

台劇《天之驕女》陳子玄在劇中飾演千金大小姐，是黃少祺掌上明珠，自小父母寵溺，個性驕縱又自尊心高傲。為了演活千金女一角，發現兒子恩恩是很好的模仿對象，因為他現在三歲，不喜歡吃飯，每次都要用「吃飽飯才給他吃酸梅」當作交換條件才會乖乖吃飯，如果幫他買回來的是不同的牌子，他還會跟我說：「我不是要吃這個牌子的！我不要吃！」就像劇中張子婷，吵鬧要名牌手錶、名牌包，但父母買回來不是想要的，會吵鬧怎麼沒有那個這個，「我不是要這種款式的！」



▲陳子玄平常去海邊，從來沒有穿過比基尼。（圖 / 三立提供）

而現實生活中陳子玄比較大剌剌也較隨性，個性少一根筋。她表示，從小得到父母很多的疼愛，但自己不是千金大小姐，18歲就開始經濟獨立，這次為了演出千金的角色，酬勞尚未領就已大量添購服飾外，也為戲犧牲，穿著比基尼泳裝入鏡，她表示自己私底下穿的泳裝簡單保守，這次可以說是從影以來最大尺度。



▲陳子玄（左）從影來最大尺度。（圖 / 三立提供） 去海邊從來沒有穿過比基尼的陳子玄，第一次在這麼多人面前穿泳裝很不好意思，就像穿內衣被看光光的感覺。陳子玄除秀比基尼外，千金大小姐也不好當，另一場劇情與牛糞結緣，她完全沒有心理準備，原本以為會用假的牛糞讓她踩，但沒料到現場準備新鮮的牛糞之外，還真的跌到牛糞堆裡， 她安慰自己說：「軟軟的不會痛！還蠻新鮮有趣的嘗試！」不過拍完之後，都沒有人敢來扶她，因為實在太臭，算是一個很特別的經驗。



▲陳子玄為戲跌進牛糞。（圖 / 三立提供）



