暗黑女神明日花「天使版床照」　透明睡衣解放G級武器

▲▼明日花綺羅引退AV界，變成性感女神。（圖／JKF）

日本「AV界傳奇」明日花綺羅受邀擔任JKF雜誌7月號封面人物，她受訪回首11年來星途一路平步青雲，從出道前的酒店公關到AV女優，擁有高人氣之後多了演員、服裝設計師、潮流品牌、歌手、偶像團體隊長等多重身分，卻決定在今年引退，震驚外界，但她否認不是要結婚，粉絲暫時不必擔心。明日花綺羅擁有G罩杯好身材，拍過的成人片超過300支，每一部點擊數字都很可觀，但她仍決定轉型，計畫性從2018年底後就沒再接AV拍攝，在社群網站發文時，也會註解「沒有在拍攝AV」，由於當時明日花沒有把話說死，沒推出引退作，或是辦任何引退紀念活動，經過2年粉絲慢慢習慣，她順而擺脫「暗黑女神」、「知名AV女優」等頭銜，並在今年宣告引退。明日花從「AV女神」轉型「時尚女神」，深受不少年輕女性喜愛，帶旺她設計的泳裝，即使一套要價6000元以上台幣仍然大賣，收入甚至比拍AV賺的錢還多，是AV業界最成功的轉型案例。她今年31歲，被問及是否有結婚計畫？明日花說：「我暫時還不考慮結婚，以前會覺得對方有沒有錢都沒關係，現在會考慮現實問題，希望對方有養育小孩的經濟能力，對於夢幻少女不切實際的想法已經改變，會在好好努力幾年，變更好後再成立家庭。」JKF 7月號可至博客來購買。