11歲童星當沈建宏師弟　媽媽一句話讓他乖乖聽話

▲達騰娛樂簽下年僅11歲的童星葉小毅（右）。（圖 / 達騰娛樂提供）

目前旗下藝人沈建宏是10歲時被辛誌諭挖掘一路合作到現在，現年27歲的沈建宏出道已17年

▲葉小毅（右）喜歡和汪東城合作。（圖 / 達騰娛樂提供）

「BTS防彈少年團他們唱歌好聽、好帥、好會跳舞，我希望我將來也要跟他們一樣成為大家認識的大明星。」

▲辛誌諭認為葉小毅有像童年的沈建宏。（圖 / 達騰娛樂提供）

達騰娛樂簽下年僅11歲的童星葉小毅，經紀人辛誌諭（阿BEN）透露，是在臉書上認識到葉小毅，「當初是小毅主動來加我的臉書，我想說怎麼會有一個小朋友來加我臉書，然後觀察到小毅自己經營粉絲團，粉絲團的內容都是他自己發的，也很認真地回覆每個留言，覺得這個小孩子很成熟很有想法，再看到他拍攝的作品，就決定找他聊聊，想好好的培育他及規劃他的演藝工作。」，這次被賦予重責大任擔任葉小毅的「專屬經紀人」，沈建宏說：「有件事情很巧，當年我被BEN哥帶去西門町吃了兩塊牛排後簽了7年約，這次跟小毅在東區吃牛排，還四人同行壽星免費，然後也這樣把小毅給簽下來，我們簽約模式完全一模一樣。」現年11歲的葉小毅在不影響課業下已拍攝了很多作品，目前超過五十部以上，其中最具代表性的作品有韋禮安《而立》MV中小大人的角色、偶像劇《因為喜歡你》中飾演汪東城小時候。問葉小毅合作的人當中作喜歡誰？他說：「汪東城哥哥，雖然劇裡我們沒有一起演戲，但是拍戲的現場他有在，我很喜歡看他演的《終極一班》，所以可以演他小時候很開心，大家都說我跟他長得蠻像的。」問他最喜歡的偶像是誰？本來害羞的他忽然大聲的說：被問到簽約後小毅有什麼不一樣，小毅媽媽說：「我怎麼唸他都不聽，現在只要說那我要告訴BNE哥喔！他就會乖乖的聽話了。」沈建宏聽到馬上說：「怎麼跟我媽媽用的招數一樣！」可愛的模樣讓眾人大笑。