注意！2020下半年最容易破財的「5生肖」　快看緊荷包

都說該省則省、該花則花，不過，有時候想省錢卻省不了，總會遇到「破財」狀況，再平穩的生活也會有小小意外。根據《靈匣網》報導， 2020 下半年有「 5 生肖」特別容易莫名流失錢財，讓荷包乾枯，快來看看自己是不是其中之一吧！生肖鼠五行地支為庚子，而 2020 又是庚子鼠年，乃是本命年，值太歲，也就是民間俗稱的太歲年。因為犯太歲的緣故，屬鼠的人運勢可謂是高低起伏，跌宕不平，一不留神就會惹來投資不善而虧本，也或許是人際關係不好而引來紛爭和矛盾，而且還有前途受阻等等各種問題出現。在今年的下半年，更是有兇星「喪門」來犯，不僅諸事不順，而且還有破財的可能。這就得提醒鼠寶寶們要發揮自己最大的特長，謹慎小心，扎緊口袋，盡量避免大的投資，交朋友也要多方考察，避免上當受騙。生肖蛇在 2020 年有幾顆大的兇星作祟，使其在事業方面受到了不同程度的影響，收入不盡人意。屬蛇人精明睿智，頭腦靈活，做事認真負責，學習能力也很強，即便是遇到一些困難也能憑自身能力輕易化解。他們在今年雖沒有太好的運勢，但如果稍微謹慎小心一些，倒也可以順利度過。屬蛇的人在今年的下半年，因有兇星「白虎」和「劫煞」來犯，使他們更有破財的可能，尤其不能做一些大的投資，在工作或者事業方面也要多留點心，以免遭到小人的陷害，導致錢財受損。生肖馬在 2020 庚子鼠年沖太歲，各方面運勢受到一定的影響。另外庚子年乃是金鼠之年，五行屬金，生肖馬地支為午，五行為火，火乃克金，五行相克對屬馬人的運勢也是非常不利的。他們雖有強大的內心，能夠接受命運所帶來的一切麻煩，但也難免會覺得身心疲憊。屬馬的人在今年下半年，本就有沖太歲的原因而導致的財運不佳，再加上還有兇星「大耗」作祟，使得他們更有破財的可能。生肖雞五行地支為酉，與流年太歲子相破，又稱破太歲。在破太歲之年難免會有破財，口舌，以及小的災難降臨。雖說屬雞的人一向精明能幹，又有一定的經濟頭腦，但是在破太歲之年，似乎也很難逃脫煩惱之命。在今年下半年尤其要注意，屬雞的人本就很有事業心，做事認真負責，在錢財管控方面不是很擅長，總是管不住自己的錢包。如果再不扎緊自己的口袋，減少沒必要的開支，恐怕年底真的會有經濟危機。生肖羊在 2020 庚子年害太歲，易犯小人，丟錢財，還可能會遭人陷害，發生口角等不利因素。屬羊的人頭腦聰明，動手能力強勁，只要想到了馬上就會付出行動，通常得到的成果也是較為滿意的。但是在今年下半年，因為害太歲的緣故，加上兇星作祟，不僅運勢不佳，還有小人從中作梗。即使已經很努力了，還是無法得到上司認可，收入也不盡人意。而且屬羊的人在下半年還有破財或是被騙的可能，凡事都需小心謹慎。（編輯：倪浩軒）