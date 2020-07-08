「5星座」天性善良、富同理心！從不隨意評價他人道是非

不隨便評價他人、道人長短是一個人最大的教養，能夠將心比心是一個人最大的善良！根據《靈匣網》報導，12 星座中，有「 5 大星座」天性善良，富有同理心，從不隨便評價他人，快來看看你是其中之一嗎？

天秤座

天性善良優雅的天秤座，個人修養非常好，他們從不會私下八卦他人隱私，更不會在街頭巷尾評論他人長短，「常說他人善，少言別人短」是他們做人、交友的準則。天秤座天生具有悲憫天下的情懷，他們極富同情心，為人處世能夠換位思考，「己所不欲勿施於人」是他們遵循的人生座右銘，天秤座人從來不會把自己的想法強加於人，這種血液裡流淌著的，骨子裡散發出來的教養，是天秤座人身上特有的標識，也是他們人生的驕傲。

天蠍座

思維活躍的天蠍座，高冷神秘，極富正義感。他們為人處世正直善良、公平公正，對於某人某事的評價，他們是客觀且公正的，從不會信口開河，更不會人前人後兩套說詞。嫉惡如仇的天蠍座人，哪怕對仇人的評價也是有同理心的，他們會站在他人立場想，將此心比彼心，理智做出評判。 「各人自掃門前雪各，莫管他人瓦上霜」，努力做好自己，不隨意評價他人，這種我行我素的個性，是天蠍座人深入骨髓的教養。

獅子座

有著王者氣質的獅子座，崇尚自由、陽光自信。他們天生具有領袖風範，目光遠大，正義善良，「不以善小而不為，不以惡小而為之」，絕對不會像八卦他人、閒講是非。獅子座人自律性非常好，他們信奉「靜坐常思自己過，閒談莫論他人非」這一聖人古訓，他們以「王」的思考方式反思自己，用同理心處理事務，從不會批評別人、議論他人長短，他們是 12 星座中，行為端正教養極好的其中一個。

處女座

內心柔軟的處女座，性格溫和，沉默安靜，他們耐得住寂寞，禁得起風浪，是一個外柔內剛，心底善良又有教養的人。他們包容大度，冷靜理智，很少將個人情緒帶到工作中，更不會信口雌黃隨意評價他人。即使別人做錯事了，他們也會以君子之肚量，理解對方，減輕傷害。日常生活和工作中，處女座人永遠是那麼四平八穩，那麼穩重淡然，泰山崩於前，恐怕他們也不會驚慌失措，這樣好脾氣的人，這樣情緒穩定的人，是永遠不會隨意評價他人的。

水瓶座

性格溫和敏感的水瓶座，特別在意他人的情緒，他們不僅擁有高情商，更有著非常強烈的同理心，他們能夠設身處地為他人著想。水瓶座風度優雅，待人親切，不負責任地評價他人，是他們極度不齒的，出口傷人更是觸碰了他們的底線。在眾人眼中，水瓶座人是一個令人尊敬的謙謙君子，他們的教養體現在溫文儒雅的氣質上，體現在互換位置的同理心中，體現在溫和親切的話語中，他們是品行方正、人緣最好的那個人。（編輯：許苡晴）