紙袋破！安以軒遭100度熱飲燙傷嚇到宮縮　765字槓麥當勞

女星安以軒6月宣布懷第二胎，她今（8日）在臉書、微博發長文，指半個月前外帶麥當勞回家吃，拿起裝有熱飲的紙袋時，袋子底部瞬間破裂，2杯滾燙的飲料灑在大腿及肚子上，她當場燙傷，安以軒標記台陸麥當勞的官方社群帳號

問：「熱飲外帶的安全隱患何時可以被徹底排除？」

▲安以軒（左）懷上二寶。（圖／安以軒臉書）

安以軒表示，當時她有孕在身行動不便，被燙到當下怕地上濕滑而跌倒，不敢大動作跳開，「100度沸水沖泡的高溫熱飲就這樣在我手上腿上和肚子上流散開了，那種火辣的熾痛感，至今難忘，大腿內側燙傷留下的疤痕，至今難消。」

意外發生後，安以軒慶幸當時未滿一歲的兒子66沒賴在她懷裡，老公也剛好在旁做緊急燙傷處置，才沒讓傷害擴大，「更加萬幸的是，肚子裏的寶寶因我驚嚇造成宮縮並有異常胎動，趕去醫院檢查後無大礙...。」

安以軒發揮公眾影響力，點名麥當勞表示：「我欣賞你停用塑料吸管的環保意識，作為一個大人小孩都愛的國際速食品牌，作為一個有著65年歷史、遍布全球的大型餐飲企業，請問，為何要把高溫熱飲裝進薄薄的紙袋？沒有環保杯架，甚至連塊厚紙板都沒有墊在下面！請問，熱飲外帶的安全隱患何時可以被徹底排除？」

文末，安以軒心有餘悸地說：「這不是一個意外，這是一個可以被避免掉的事件！我一定不是第一個被燙傷的人，但，我希望我是最後一個...。」（編輯：楊穎軒）

▲安以軒燙傷畫面曝光。（圖／安以軒微博）

▲安以軒全文。（圖／安以軒臉書）

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