公開敏感帶！熊熊承認「性慾強又好色」：男友每天要也OK

▲熊熊顏值高、身材姣好。（圖／熊熊臉書）

▲熊熊和宛宛兒暢聊兩性話題。（圖／宛宛兒YouTube）

女星熊熊（卓毓彤）擁有甜美臉蛋、G罩杯火辣身材，加上個性少根筋，深受不少粉絲憐愛，近日她上網紅宛宛兒的YouTube頻道，雙姝大聊性話題，熊熊坦承自己性慾強，只要男友想要，她可以接受每天都恩愛的頻率。影片中，宛宛兒問：「胸部大的女生，性慾比較強，妳覺得是真的嗎？」熊熊先是露出謎之笑容，接著大方承認：「我不知道別人是不是，但我應該是。」說完兩人一陣哄笑。宛宛兒聊到身邊的處女座男生都很好色，熊熊表示要幫處女座男生說話：「我覺得每個星座男生都很好色，可是好色很OK呀，你不要亂色就好，內X你就要負責。」認為男生好色天經地義，更認了也是處女座的自己「滿色的」，「因為我覺得這是一個感情的調劑品。」不過熊熊強調，她好色只會表現在男朋友身上，這時宛宛兒問：「如果妳有男朋友的話，妳是會每天跟他哦恩哦恩嗎？」熊熊想了一下回：「如果他OK的話，我覺得可以啊！」但熊熊表示因為害羞，自己不會主動要求，有需求的話會碰觸對方的敏感帶當作暗示。此外，熊熊也說，她對性事不在意次數，本身也不喜歡次數很多，而是「重質不重量」，更公開自己的敏感部位，透露自己全身上下都很敏感，特別是耳朵跟脖子，至於親密行為時偏好上面的體位，宛宛兒聽了在旁補充：「處女座一定要有掌控權！」（編輯：楊穎軒）