唐禹哲體驗「一日計程車司機」　竟載到情歌王子

新八點華劇《我的青春沒在怕》，講述七位男孩與六位閨蜜的故事，其中唐禹哲已有六年沒在台灣拍戲，此次他飾演的高天碩是個毒舌才子，性格直言不諱，不懂也不屑客套，他還有另一個身分就是作家「十頁」，文字犀利的個人觀點，讓他大受歡迎，但他卻異常低調，知道他就是十頁的人，只有家人和少數幾個密友。



▲徐謀俊（左起）、唐禹哲、周興哲、蔡黃汝。（圖 / 三立提供） 而「十頁」這位作家為了深入寫作，劇情安排他去一日體驗許多不同身分及職業，包計程車司機、搬家工人、黑道企業實習等。而為讓唐禹哲體驗一日計程車司機，能留下深刻印象，竟安排周興哲客串乘客，劇中兩人從照後鏡中看來看去，拍完這場戲導演顯得很興奮，一直問周興哲：「你不是唱歌的嗎？你怎麼會演戲？台詞都有背起來，演的還不錯，希望有機會可以再合作！」周興哲笑說第一次跟經紀人一起演戲，沒想到經紀人的台詞比他還多，唐禹哲也表示之前不認識周興哲，這次拍戲是第一次見面，他雖然台詞不多，但感覺很放鬆、很自然，很有演戲的天分。



▲周興哲經紀人（右）台詞比他還多。（圖 / 三立提供） 唐禹哲表示自己因為在日本料理店打工，而被發掘開始拍戲。除了餐廳打工外，唐禹哲大學時期就開始會去廣告試鏡，他記得人生第一次試鏡就上了，很順利拍了第一個廣告，因此唐禹哲以為試鏡跟拍廣告原來那麼容易，還覺得自己一定會一帆風順，哪知後來整整一年東奔西跑，試鏡了數十次，竟再也沒上過，才體會到原來競爭有多大，因此更加珍惜每一次試鏡跟演出的機會。



▲唐禹哲當年在日本料理店打工時被發掘。（圖 / 三立提供） 唐禹哲之前曾在記者會中表示，最近有結婚的衝動，因而被問到以後有小孩會讓他去打工了解賺錢的苦嗎？他笑說男孩子的話絕對會，必須讓他自己體驗付出勞力得到回報的感覺，想要什麼東西也要靠自己雙手去打拼。但如果是女兒的話，可能會捨不得，笑說女兒去打工身為唐爸爸的他可能會比女兒更累，要接送還要保護，還要調查她打工的地方，並過濾所有人，看不出唐禹哲竟會是重女輕男的老爸。



