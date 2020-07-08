賈靜雯配音《角落小夥伴》電影版　波妞：這我媽媽演的

被問到屆時帶女兒進戲院的心情，

▲賈靜雯出席《角落小夥伴電影》記者會。（圖／威視電影）

▲賈靜雯和重量級嘉賓「白熊」合影。（圖／威視電影）

女星賈靜雯受邀為日本超人氣動畫《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》擔任配音，今（8日）她出席記者會聊配音趣事，透露女兒們都是角落小夥伴的鐵粉，讓賈靜雯直呼壓力很大，更分享前兩天母女經過電影宣傳背板，小女兒波妞對身旁的朋友炫耀「這是我媽媽演的耶」，天真的反應讓她哭笑不得。賈靜雯說出內心的擔憂，「不曉得她們聽到我的聲音反應會怎樣，會不會變得更崇拜我，或是反而糾正我：『媽媽，這樣不好聽』！」她表示咘咘和波妞先前看了預告，竟一臉疑惑地說聲音一點也不像她。另外，賈靜雯還分享，3個女兒都很愛角落小夥伴，連老公修杰楷也會畫給波妞和咘咘上色，但由於角色太多，夫妻倆記不著，講錯還會被女兒糾正。提到配音過程，賈靜雯透露有件事讓她印象深刻，她說起初配音時，耳機內完全沒聲音，以為配音就是不聽聲音自由發揮，「一直以來我都是超聽話的學生，最後才發現是誤會一場。」原來賈靜雯的耳機一開始就出問題，這讓錄音師大吃一驚，因為前面配出來的聲音都精準到位，導演也感到不可思議，直呼：「哇，我教到高徒了！」談到觀影心得，賈靜雯自爆看到感動落淚：「原以為是一部給小朋友看的可愛電影，沒想到看完我竟然哭了。想到電影最後他們那種互助、互愛的精神，那滴眼淚是打從我內心裡感動地流出。」《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》7月10日全台上映。（編輯：楊穎軒）