歡慶出道10周年！星野源初體驗開唱「歌迷都能站第一排」

日本全能才子星野源今年慶祝出道10周年，將於7月12日台灣時間晚間6點30分舉辦「Gen Hoshino's 10th Anniversary Concert “Gratitude”」，獻出線上演唱會初體驗，讓歌迷一同見證他一路走來，數百人變成數萬人的奇蹟。
2010 年 6 月 23 日推出首張專輯「笨蛋之歌」，同年7月12日於「涉谷CLUB QUATTRO」獻出個人演唱會初體驗，星野源表示原本就有計畫開唱，地點就選在十年前只能容納300名觀眾的Live House，「會有這樣的想法，是因為想重新感受少少人數演出的氛圍，且在同樣的場地也會有懷舊感，更有重新出發的感覺。」
在防疫期間，星野源接連創作兩首歌曲，先是「一起跳舞吧」掀起網路上合作熱潮，許多藝人共襄盛舉，從演唱、演奏到舞蹈，甚至發展出迷因影片等多種合作模式。星野源日前再度推出「折衷關係」，從數位編曲製作到演唱錄音全在家中完成，歌迷們更透過音樂錄影帶發現星野源更多的日常生活。（編輯：侯家瑜）
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