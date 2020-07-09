影／名校女星成人妻「三點全露」　禁忌愛情動作大解放

32歲女星葉夫根尼婭格羅莫娃（Evgeniya Gromova），畢業於俄國戲劇名校，在新片《飢俄人妻》挑戰「一絲不掛、全裸上陣」，不僅在片中「三點全露」，更挑戰車震、野外、約炮等令人害羞的「禁忌愛情動作戲碼」，引爆話題，甚至被稱作俄國版《夫妻的世界》，引領觀眾步步揭開令人不寒而慄的暗黑婚姻關係。

有趣的是，

▲《飢俄人妻》被稱作俄國版《夫妻的世界》。（圖／車庫）

導演則表示：「我發覺婚姻關係在經歷外遇後，會變得更深入更有趣，

▲《飢俄人妻》老公出軌被發現。（圖／車庫）

《飢俄人妻》

在電影開拍前一周，葉夫根尼婭才剛結婚，晉身為人妻的她，恰好與片中女主角身分不謀而合，面對這樣的巧合，葉夫根尼婭表示：「對於婚姻，我還是個新手，與丈夫還在蜜月期啦！不過當我越來越投入片中角色，真的有種沉溺其中又無法自拔的頹喪感，拍完戲後的一段時間，真的很懼怕另一半離我而去。」因此才會選擇這個題材來創作，希望觀眾在看完作品後，都能對婚姻以及感情關係有更進一步的體悟。」故事講述婦產科醫生的莉娜，與在劇團工作的丈夫謝爾蓋結婚多年，兩人的感情隨著時間日益疏離，心情鬱悶的莉娜更在無意間發現丈夫出軌。自此，莉娜決定拋開一切束縛，報復性地隨意與陌生男人發洩慾望，此時，網路上卻有人控訴莉娜是不檢點的女醫生，專門勾引病人老公…。