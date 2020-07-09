男星拍戲疑「搞外遇」　回家慘遭她尿在衣服上洩憤

新戲《黑喵知情》為首部以「寵物溝通師」為背景戲劇，有趣的是，施名帥因為每天在動物堆中拍戲，下戲回家被自家愛貓嗅出殘留的動物味，貓主子懷疑奴才「搞外遇」，氣噗噗地在施名帥衣服上尿尿洩憤，他只好回家前狂噴去味劑。



▲施名帥與天竺鼠「阿喵」（中）、黃金獵犬「小小」（右）同桌吃飯。（圖 / LINE TV提供） 《黑喵知情》透過寵物視角的解讀，探討人性與家庭關係，首波預告中黃金獵犬「小小」、天竺鼠「阿喵」、傑克羅素梗犬「梅爾」、英國短毛貓「麒麟」、柴犬「奈奈」及橘貓「布丁」全出動，男主角施名帥還與寵物明星同桌吃飯，畫面可愛又療癒，這回施名帥首次挑大樑，飾演立委助理「羅鈞」，但他挑戰主角就遇到「勁敵」，他不僅自嘲演技不如狗，更直呼：「動物演員演技超好，都想幫牠們報金鐘獎！」



▲施名帥與劇中角色英國短毛貓「麒麟」長時間相處。（圖 / LINE TV提供） 喜歡動物的施名帥，家中有隻米克斯黑貓「sesame（英文：芝麻）」，原本sesame是隻流浪在外的小貓，意外被家人發現撿回家，不知不覺已相伴7年多，施名帥自稱「奴才」，每天要服侍愛貓主子，梳毛、餵食、打掃廁所一樣不能少。sesame雖然個性冷淡，但一聽到施名帥腳步聲，立刻會上門迎接，蹭腿撒嬌討抱抱，讓施名帥為她死心塌地，工作再累只要有愛貓陪伴就滿足，貓奴施名帥由衷說：「她的存在都會提醒我，還有人需要我！」



▲《黑喵知情》由簡嫚書（左起）、施名帥、連俞涵主演。（圖 / LINE TV提供） 不過拍《黑喵知情》過程接觸太多萌寵，讓施名帥身上沾染不少動物氣息，sesame聞到其他動物味道氣到抓狂，以為「奴才」外遇，不僅和施名帥冷戰，把他當空氣，甚至在施名帥衣服上尿尿抗議，施名帥無奈說：「每次拍完戲回家，都要先噴去味劑，再衝去洗澡，確保身上沒有其他動物的味道。」解除外遇疑慮，sesame才和他重修舊好。



