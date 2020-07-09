宋智孝變單親媽養14歲女　GD姐夫開「刁難條件」給100億

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▲宋智孝劇中為了生活與夢想非常努力。（圖／Netflix）

▲劇中，宋智孝周旋於宋鍾鎬（左起）具子成、金敏俊、孫浩俊之間。（圖／Netflix）

韓星宋智孝睽違2年再演電視劇，於新作《我們，愛過嗎？》飾演單親媽媽「盧愛情」，該劇昨（8日）播出第一集，劇中宋智孝大四上學期因懷孕關係，為了扶養女兒退學，一天做三份工作，直到孩子上小學後，決定繼續圓當電影製作人的夢想，沒想到卻被公司老闆欺騙背債10億，籌錢過程中一一遇到過往認識的3位男性，以及金融公司老闆，複雜「五角戀」真實上演。劇中，宋智孝大學是電影企劃，最後因懷孕而退學，好不容易將女兒撫養長大上小學後，辭去服務業的工作、投履歷到電影公司，繼續完成當電影製作人的夢。她苦熬多年還沒推出代表作，卻被公司老闆害慘、背上10億債務，登門到老闆家時，對方早已逃之夭夭。宋智孝在老闆家、公司發現多年前跟知名編劇「千億萬」的契約及未問世的舊劇本，她認為能靠它們翻身籌錢，拿著契約去找討債老闆九把刀（金敏俊 飾）協商，保證此作會大賣，希望對方能給予投資，沒想到九把刀竟答應，卻開出「韓流巨星」跟「知名編劇」都要加入製作的條件，若成功，他就願意將債務一筆勾銷，並投資100億元。宋智孝還債過程中，發現女兒的帥哥班導師，是以前暗戀自己的後輩；被指定加入電影主演名單的韓流巨星，則是大學與自己曖昧的學長；而千億萬編劇也是自己的大學同學，四人關係複雜，也讓看完第一集的觀眾猜疑，宋智孝女兒的爸爸，應是他們三人其中一位。《我們，愛過嗎？》是宋智孝睽違2年復出的電視劇，她首次挑戰飾演單親媽，但最讓她感到困難的，則是周旋於4位男生之間，「盧愛情凡事都很努力，把每件事都做到好，大概也是因為這樣才吸引這麼多男生喜歡」，但劇中角色面對感情相當遲鈍，五角關係看似夢幻卻也非常累人。此外，去年10月娶走GD姊姊的金敏俊，也是睽違2年再演電視劇，他為了該作努力健身，首集就有養眼鏡頭，凶神惡煞的臉加上傷疤、刺青滿滿的結實身材，讓觀眾驚豔不已。《我們，愛過嗎？》每週三、四晚上10點與韓國同日在Netflix播出。