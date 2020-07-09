許凱扮女裝停不下來　「婀娜多姿扭臀」獲網友大讚

《天舞紀》由《延禧攻略》許凱、《烈火軍校》吳佳怡領銜主演，此劇是根據同名小說改編，講述擎天城小霸王李玄（許凱 飾），與離鄉背井來到天啟國完成使命的少女蘇猶憐（吳佳怡 飾）在摩雲書院共同學習，從歡喜冤家到互相愛慕，最後和一眾摩雲學子歷經挑戰，最終迎來和平新紀元的故事。許凱與吳佳怡曾合作《鳳囚凰》和《烈火軍校》經歷兩部都遺憾結局，網友笑稱《天舞紀》是倆人三生三世情緣。



▲許凱（左）笑說扮女裝只有零次與無數次。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 戲中許凱飾演外表玩世不恭，實際上重情重義，背負責任的護國師李玄，劇情首播許凱出大招，繼《從前有座靈劍山》穿上女裝飾演仙女後，再展盛世美顏扮丫環變身「李萱萱」，許凱見自己女裝樣貌不忍直視，還大作嘔吐反應。實際拍攝走路步伐，婀娜多姿扭臀如走台步，為了保持體態甚至不停挺胸，許凱還與一旁扮女裝夥伴討論起彼此的「深度」，網友笑說：「簡直比女主還美！」對此許凱說：「扮女裝只有零次和無數次，但是我覺得工作需要、劇情需要，只能盡力去化解尷尬」。



▲許凱自爆跨越女裝後，就停不下來。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 許凱詮釋活潑少男李玄，走路啃蘋果、上課睡覺、挑逗同學，還扮上女裝想逃脫擎天城，卻意外進入摩雲學院，放蕩不羈校霸將遇上聰明聖女蘇猶憐，極具反差的CP，也讓人期待。劇中兩人不打不相識結下小仇，許凱假冒死亡屍體蓋草蓆希望離開擎天城，卻意外遭吳佳怡揭穿，計畫失敗憤而將她綁起來，以蜜蜂窩伺候要讓她被叮成豬頭包，雖想報仇最後許凱還是不忍，趕回拯救，自己反被叮得滿臉包。《天舞紀》每週三至五晚間8點於愛奇藝台灣站播出。



