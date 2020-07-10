余文樂與王棠云　生了小孩之後「我們還是要開心放閃」

港星余文樂與台灣女星王棠云結婚2年多，育有一子Cody，日前他們宣布準備迎接第二胎，而且是個小女娃，余文樂表示：「雖然我其實男女都無所謂，可是知道是女孩那一刻，突然又很興奮！」





王棠云特意不讓余文樂知道寶寶的性別，她讓老公拿著「男孩？女孩？」（Boy or Girl?）的大型氣球，再把氣球戳破，如果飄出來的小氣球是藍色，就是生男生，若是粉紅色，則是小女孩。





影片中，我們見到余文樂迫不及待地將大氣球戳破，現場飄出許多粉紅色小氣球，證實第二胎是女娃兒，而他臉上也露出驚喜的表情，之後他在微博寫下感悟，「我最好的父親節禮物，往後餘生都是你們」。





許多夫妻在生了小孩之後，話題都環繞著家中財務、小孩教養、家務分工等柴米油鹽，難得忙裡偷閒出遊，最後放在社群網站上的也都是「全家福」照片，或是兒子女兒的萌照。對此，筆者並沒有「好」與「不好」的評價，只是在陳述一種較為普遍的現象。



▲余文樂會在IG放上妻子獨照。（圖／取自余文樂IG）

事實上，我非常喜歡看別人分享家庭照，尤其看到小朋友可愛童真的笑容，一家子和樂融融的照片，讓我這個天性悲觀的人，都很容易從這些照片看見希望。事實上，余文樂和王棠云也是如此，他們經常PO出和兒子Cody的互動，偶爾搭配一些育兒心得。



▲即便生子，余文樂與王棠云還是會放上沒有小孩的親密合影。（圖／取自王棠云IG）

只不過，筆者有觀察到，余文樂與王棠云仍會不定時放上只有夫妻倆的單獨合影，用行動向對方做出最長情的告白，那就是：即便有了孩子，我也不會因此忘記你（妳）。





生了Cody之後，余文樂依然時不時在IG對妻子喊話，左一句「愛妳」，右一句「想妳」，王棠云曾表示丈夫很貼心，「他做任何事情，第一時間都會想到我。之前懷孕的時候，只要他出國工作，他都會自動幫我挑選一些寬鬆的洋裝跟衣服給我，讓我感受到他很有心。」





對於婚姻，王棠云跟余文樂都有共識，就是一旦踏入就得「用心」。





王棠云接受訪問時就有提過：「感情要好，就得雙方都要有心，才能好好經營下去。哪怕交往再久，偶爾也要買個禮物送對方，或是主動製造驚喜。」王棠云的一番話，正恰好呼應了她近日宣布第二胎時，透過舉辦「氣球趴」的方式給丈夫驚喜，將人生大事用充滿童趣的方式呈現，既有新鮮感，又有神秘感。



▲即便生子，余文樂與王棠云還是會放上沒有小孩的親密合影。（圖／取自王棠云IG）

王棠云承認，就算步入婚姻、當了母親，女生都要保留一點形象才有驚喜感，她笑道：「我不會在他面前敷面膜跟放屁，早上起床一定要刷完牙才可以跟老公說話。」





對一些人來說，我們或許會認為王棠云是不是太拘謹了？畢竟現在市面上不是流行一種說法是「愛你的人，就會接受你所有的樣子」嗎？既然一個人夠愛你，早上起床的口臭應該不會太介意，是吧？





然而請記得，每個人對待婚姻的方式與心態都不一樣，在意細節也不盡相同，顯然王棠云就是喜歡刷完牙再跟丈夫講話，只要她做起來開心，這就夠了。反而，筆者從王棠云這些可愛的小習慣與小驚喜裡，更加感受到了她對這段婚姻的用心，明白她努力在婚姻裡營造一種舒服的氛圍，不斷創造新鮮感，身體力行著自己的想法。





當然，創造新鮮感不是只有一方的責任，余文樂也直言原本喜歡一個人生活，但跟王棠云在一起之後，他努力想要變成一個更好的人，除了不定期準備小禮物，還會安排和妻子單獨旅行，不帶小孩，享受兩人世界。





每個人對「婚姻」都有不同種解讀，有人會認為「只要能完全做自己，就是一個好的關係」；有人則堅信「愛你的人，就會接住你所有負面情緒」；有人會提倡「會讓你太需要『努力』的關係，就不是好的關係」⋯⋯等等等。





各種各樣想法橫空出世，筆者一直都覺得：無論你們信奉什麼觀念，只要你跟對方做起來舒服，都能取得平衡，那就是「適合」你們的準則。





對王棠云跟余文樂來說，在婚姻裡，努力跟用心是絕對必要的，且時時刻刻都要讓對方清楚彼此的重要性，不能因為多了孩子，不知不覺中就忘了另一半。哪怕生了小孩，也要放上跟對方的合照，一邊昭告天下，一邊提醒自己：有了寶貝，我們還是要放閃一生！



