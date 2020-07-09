《炮仔聲》歌手吞藥輕生被救回　「第一次看到牛頭馬面」

歌手邱梓謙自《超級紅人榜》發跡，去年為八點檔《炮仔聲》獻唱片尾曲，7日凌晨傳出他在家中吞藥輕生，家屬發現後緊急將他送醫救回，鬼門關前走一遭，邱梓謙今（9日）稍早在臉書發文道歉：「我做了最不好的示範，我傷痛欲絕。」
邱梓謙表示，他許多至親都已不在世上，「從小到大的爺爺、奶奶、爸爸都不在了，我想跟我的至親碰面說話的權利的沒有，你們那麼狠心，留下我一個30歲的人，面對這世間上的險惡...」他說醒來時人在醫院，旁邊有失散多年的親生媽媽、妹妹、唱片公司同仁和友人，「我醒來的第一句話，我怎麼還在？」
情緒低落的邱梓謙，道出心中的痛楚，「我不知道你們是否能連續承受失去家人的痛，你們是否能承受從小的家庭與陰影，你們是否能承受從小到大都被欺負與異樣的眼光，在別人的眼裡，大家都覺得我很跩、很臭屁、很沒腦袋，但是我的本意並不是這樣的。」
對於吞藥輕生又被救回，邱梓謙直言：「我所承受的痛苦，已經超越死亡了，甚至比死還要痛苦。」更自爆看到異相：「我聽到了鐵鍊聲，第一次看到牛頭與馬面，他們比我們一般人大好多好多，旁邊還有陰魂，我心想是要來抓我的嗎？他們說的語言（天語）我完全聽不懂，於事（是）我就甦醒了。」
邱梓謙說，第一次覺得死亡好像沒那麼恐怖，「但是當你這樣做的時候，你的至親跟關心你的人，他們一定比你還要痛苦萬分。對不起！是我太不會想，我當時只想解脫。」醫生告訴他，藥劑不足以讓他離開，邱梓謙嘆：「我心裡想...我連要死都沒做好功課...慚愧。」
文末，邱梓謙再次為自己的行為致歉，「為了社會大眾做了最不好的示範，對不起大家，希望你們都能好好的活著，別在（再）跟我一樣，不管是為情所困也好，不管是你的壓力大到爆，不管是這世界上只有你一個人，因為真的很痛苦...。」粉絲和友人紛紛留言替邱梓謙打氣，勸他要轉念、勇敢面對難題。（編輯：楊穎軒）
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