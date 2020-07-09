林依晨證實「暫時不演戲了」！你的人生　不需要向誰交代

女星林依晨2019年起幾乎沒有參與作品演出，近來她出席電影《打噴嚏》台北電影節首映，與柯震東、柴智屏等人接受訪問，坦言短期內確實沒有回到幕前的想法，「想離開台灣一年，出國讀個表演」。





為什麼要暫停演戲？林依晨向記者們表示：「因為目前設定的目標還沒達到。」至於目標到底是什麼，她直率回應：「我覺得不用特別去講明。」現場有記者詢問：「是打算準備生小孩嗎？」她則以俏皮眼神回應，不打算給答案。





事實上，林依晨出國讀表演已經不是第一次，之前她憑《我可能不會愛你》、《蘭陵王》陸續獲得好評，星路扶搖直上，但她還是毅然放下，跑去英國進修一年，「從國小、國中起，我就想去留學，但是當時家裡沒有那個環境。在倫敦的感覺很好，不但可以作為一個普通人生活，還可以重溫做學生的感覺。」





林依晨事後回憶去英國遊學的生活，認為這是一個把自己「歸零」的好機會，「在倫敦可以重新學會當一個普通人的感覺，自己打理生活，大小點滴，被欺負了要據理力爭，寫英文郵件為自己的權益爭取。有時候在公園裡面看到孩子們跑來跑去，感到跟她們一樣開心，感覺心裡已經清空了，很純凈。」





年紀越大，越發現「學習」的重要性，也會有些感觸：除了自己，你不需要和他人交代。無論是生小孩也好，讀表演也罷，林依晨都是不想對外講明太多細節，或許是無形地傳遞一個訊息：我將作品獻給群眾，但關於人生，我想只獻給我自己。



