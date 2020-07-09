葉玉卿富豪老公驚爆「破產」！2012年復出有跡可循？

▲▼葉玉卿（上圖左、下圖右）原本過著富裕生活。（圖／葉玉卿女兒Victoria IG）

80年代性感女神葉玉卿，自1996年嫁給在美國經商的緬甸華僑胡兆明後，便息影並移居美國，其後專注相夫教子且育有3名子女。原本大家都以為她正過著富太太的生活，但今（9）日卻傳出葉玉卿富商老公破產的消息，指胡兆明因債務問題，在美國向法庭申請個人破產，但目前尚未獲當事人證實。據悉，胡兆明在美國經營連鎖超市超過25年歷史，為紐約最大的華人超市集團，此外更涉足銀行、航空、地產等生意，曾有報導稱他擁有80億港元身家，一家五口更生活在古堡式豪宅，生活相當無憂無慮。然而今日卻有紐約物業新聞網站報導，葉玉卿丈夫胡兆明在本周三（7月8日）已向法庭申請個人破產。報導進一步指出，胡兆明在美國紐約曼哈頓、長島及Flushing區，三幢價值超過1500萬美元的物業，突然宣布拍賣延期，因為胡兆明的另一姓名Myint J. Kyaw，已向紐約東區法庭申請個人破產。不過就此報導，胡兆明暫時沒有作出回應。而港媒目前也聯絡不到葉玉卿。事實上，2012年葉玉卿曾經回流香港，參演賀歲片《2013我愛HK恭囍發財》，當時有不少報導都稱葉玉卿是因為老公財務困難才復出，但她特地召開記者會否認傳聞，為免再有無謂揣測，之後港劇《女人俱樂部》邀她演出，葉玉卿就拒絕了。但當時也有報導稱，葉玉卿老公在美投資失利，私人飛機被扣，物業也被拍賣，天天被追債！後來葉玉卿大方承認旅行社破產、飛機遭押，但仍否認財務出狀況，並表示：「投資有贏有虧，輸2000多萬美金，我賠得起！」