性感女神葉玉卿為愛息影　「高智商」幫夫成億萬富豪！

▲▼葉玉卿（上圖左、下圖右）是三級片出身。（圖／《暴劫傾情》劇照）

一代性感女神葉玉卿，自1996年嫁給美國商人胡兆明後便息影，並移居美國育有3子女。但其實她1985年以亞姐季軍出道時，是被當地媒體稱作罕見的既有頭腦又有身材的香港女演員，因此當她為愛急流勇退，有不少影迷喊可惜。現年53歲的葉玉卿，1985年參加第一屆「亞洲小姐」便奪得季軍、最有性格小姐和最健美小姐三個獎項，隨即主演《群芳頌》出道，但一直發展不順遂，直到1991年，為周刊拍攝性感照，以及被稱之為激情三部曲的電影，從而一舉成名，被封為一代「性感女神」。後來，她認識了美國商人胡兆明之後，拍拖不到一年便為愛息影，婚後移居美國，先後生下一女兩子，隨著老公生意愈做愈大，她也成為闊太在家相夫教子，過著美滿生活。胡兆明更曾公開大讚葉玉卿「旺夫又旺丁」。其實兩個人剛結婚的時候，胡兆明還沒有成為大富豪，事業只是剛剛起步而已，直到兩人婚後生意才步步高昇，成為億萬富豪。所以大家都認為葉玉卿不僅智商高，又有幫夫運，雖然是脫星出身，但是結婚以後非常低調愛家，是一個守婦道的好女人。據悉，葉玉卿一家生活富貴，胡兆明早年還花費5000多萬港元，在紐約長島購入百年古堡莊園，並花千萬改裝成一家五口的安樂窩。大宅設有室外及室內泳池、高爾夫球場及私人影院等。而且，葉玉卿出入都備有私人飛機代步，更把3子女教育成學霸，是許多人羨慕的對象。可惜，三十年河東、三十年河西，現實生活瞬息萬變，如今葉玉卿老公因財務問題傳出破產，令人不勝唏噓。