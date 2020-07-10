直呼台灣是「第二個家鄉」　大陸影后好懷念

爭議名導婁燁拍攝的《推拿》，繼5年前在金馬獎大放異彩，奪下「最佳劇情片」、「最佳改編劇本」、「最佳新演員」、「最佳攝影」、「最佳剪輯」、「最佳音效」共6項大獎後，今年夏天將重返大銀幕，在新型冠狀病毒肺炎疫情趨緩之際，帶觀眾重溫真實接觸的感動。





許久不見的婁燁也特地代表全體劇組同仁，向台灣影迷致謝，慶幸在這個非常時期，還能夠進戲院觀賞電影。談到疫情，婁燁更感慨說道：「幾個月前還想像不到，看電影會是一件麻煩困難的事情。」但他仍對影壇保有信心，認為電影與戲院絕對會繼續堅持下去，因為他相信「往往在麻煩和困難的時候，我們越發需要電影來陪伴。」



▲婁燁（左二）感嘆看電影變麻煩。（圖／《推拿》微博） 此外，演員黃璐也大方分享婁燁，在拍攝時，連床戲都「即興發揮」，要求她與黃軒私下多相處，好培養感情與默契。為了揣摩性工作者角色，黃璐還實地走訪「洗頭房」體驗真實生活，與店頭小姐們成為好友，甚至幾度被客人詢問，讓現場製片人員急忙上前掩護。



▲《推拿》重返大銀幕。（圖／前景） 黃璐回憶曾來台接連拍攝電影《對面的女孩殺過來》、《相愛的七種設計》、《雲的模樣》、《幸福城市》，興奮直呼台灣為「第二個家鄉」，期待盡快再來台合作。



