花心是本性？5星座見一個愛一個！榜首竟公認是「暖男」

雖然在生活中，我們難以避免身邊出現某些異性，而面對這種情況，有些人懂得避嫌，有些星座男則會覺得，充滿新鮮感的女性，很是能夠引發他們極大興趣，因此與對方曖昧不清，甚至還有些男生「即便有了新歡仍與舊愛藕斷絲連」。根據《星座好朋友》報導，12 星座中有 5 大星座天性花心，常常見一個愛一個，值得一提的是，第一名竟是許多人公認的「大暖男」。

第五名：天秤男

這世界上美女甚多，但並非每個正妹都能被你占有，不管是性格溫婉的女人，亦或長相甜美的女人，都是天秤喜歡的類型，天秤男總是急於把所有美好的事物都留在自己身邊，問題是人的「心」只有一個，你必須有所取捨才行呀！

第四名：射手男

射手男經常被說花心、沒定性，事出必有因啦！他們生性喜歡玩樂，且總在享受與新歡的美好關係時，又跟舊愛勾勾纏、曖昧不明，或許到最後，受傷的會是自己。

▲雖然 我們難以避免身邊出現某些異性，而面對這種情況，有些人懂得避嫌，有些星座男則會與對方曖昧不清。 （示意圖／pixabay）

第三名：雙魚男

雙魚男很容易把同情與愛情搞混，加上他們本身就很多情，因此原本只是想幫忙而已，最後卻不小心對某個女孩動心，於是就在女友與新歡間掙扎頭痛著，極力想要保護「那個誰」，卻又分不清誰對自己來說才是最重要的人，也許你該好好劃清愛情與友情的界線，如此才能讓自己更專情一些。

第二名：雙子男

雙子男常被冠上「花心」之名，在戀愛中很難穩定自己的情緒，甚至是喜歡的類型，他們很容易被不同類型的女生吸引，總在不同女人之間重複選擇，如果自己可以堅定喜歡的類型，就不會在還有舊愛的情況下，對眾多新歡蠢蠢欲動。

第一名：巨蟹男

其實巨蟹男就像一台「中央空調」，除了對身邊的異性朋友獻殷勤外，他們對過去的「前任們」也很是照顧，巨蟹男總是緬懷過去的愛情經歷，很容易產生「現任沒有前任好」的想法，雖然拿不定主義也沒過多表態，但對前任念念不忘也是真的，因此，巨蟹男很容易在前任稍稍回頭時，就忍不住吃了回頭草...。（編輯：許苡晴）

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