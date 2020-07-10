不能領1千元補助！劉爾金兒上書陳時中　衛福部回應了

▲劉爾金接受《NOWnews今日新聞》訪問。（圖／劉爾金臉書）

▲劉爾金兒子劉旭康（中）高中畢業。（圖／劉爾金臉書）

▲劉爾金父子合影。（圖／劉爾金臉書）

藝人劉爾金19歲兒子劉旭康，日前完成上海台商子女學校高中學業，參加完畢業典禮隔天便回台居家檢疫14天，隔離期間，他上網申請每天1000元的防疫補助，但因不符資格無法申請，事後劉旭康竟瞞著家人「上書」衛福部長陳時中陳情，老爸劉爾金今（10日）接受《NOWnews今日新聞》訪問，笑說自己被告知後嚇了一大跳。劉爾金表示，他起初催促兒子去申請防疫補助，兩天後，兒子告訴他填單時沒相關選項，不能申請，他想說算了，沒想到，隔一天，兒子跟他說自己寫了一封信向「阿中部長」詢問此事，劉爾金哭笑不得，「我聽到當下傻眼啊，因為（補助）不行就不行，沒有一定要啊！」信寄出2天後，衛福部回覆劉旭康，指除了「因公出差」、「出國奔喪」等屬於「必要旅遊」得請領防疫補償，「出國完成學業」並不在申請的規定之列。劉爾金透露，疫情期間，兒子視陳時中為偶像，寫信並非要拿那些補助款，而是覺得在台商子女學校任職的老師也應該享有補助，才會替幫過自己的師長發聲。劉爾金說，兒子劉旭康從小就很獨立、喜歡表達自己的想法，求學期間有出國遊學、參加卡內基等課外活動，甫錄取的逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系，也與他熱衷的公益事務相關，「民主社會，小孩子自己有自己的意見，我也擋不了！」言談間對兒子寫信抒發己見的做法相當支持。