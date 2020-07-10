《優雅的朋友們》互撕殘殺　全劇19禁不輸《夫婦世界》

▲▼劉俊相（上圖左起）宋玧妸，以及導演宋賢旭出席《優雅的朋友們》記者會。（圖／愛奇藝台灣站）

韓劇《優雅的朋友們》描述邁入中年的夫婦、朋友間的日常生活，因突發的殺人案件掀起巨大的風暴與危機，全劇17集觀看制度為19禁，導演今（10日）記者會上表示：「其實這個不是我決定的，因為劇中有很多現實且生活化的台詞和片段，想要毫無保留的表達，加上又有殺人事件和懸疑成分，基於是會讓人擔心的程度，就這樣變成19禁了。」該劇男女主角由宋玧妸、劉俊相擔任，他們戲裡飾演一對模範夫妻，但因《優雅》接檔《夫婦的世界》，宋玧妸坦言壓力大，甚至在《夫婦》完結當晚打給導演，焦慮地問：「導演，《夫婦的世界》太有趣了，我們的電視劇該怎麼辦？」坦率反應笑翻全場。導演宋賢旭被問到新作和《夫婦的世界》、《天空之城》的不同處，他說：「就像是美劇《慾望師奶》男女混合版，描述艱難度日，又充滿希望的五組中年人的故事，瑣碎的日常上演，無法預測的驚悚劇情，彷彿福袋一般的電視劇。」該劇故事由劉俊相、裴秀彬、金元海、金盛吳和鄭石勇飾演的五人幫為中心，因妻子、工作及日常等原因產生厭倦感和壓力，沒想到一起死亡事件，為平靜生活掀起風暴，真實又貼近生活的劇情，播出前就宣布全劇列為限制級「19禁」尺度，未播先引起討論。《優雅的朋友們》7月11日起，每週六、日在愛奇藝台灣站獨家播出。