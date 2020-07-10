裘莉首談與小布分開！誰說離婚　非得就是外遇不可？

安潔莉娜裘莉和布萊德彼特於2016年宣布離婚，事發後，兩人都很有默契，對婚變一事避口不談。如今過了4年，安潔莉娜裘莉接受美版《Vogue》專訪，終於開口聊起離婚始末，並認為這是一個正確的選擇。





安潔莉娜裘莉說，由於自己一直以來的沈默，導致媒體開始捕風捉影、進行各種揣測性報導，雖然她可以承受得住，但難免會影響到小孩子，「孩子們在媒體上看到的都是關於他們的謊言，但我都會時刻提醒他們：『只有你們才最清楚你們是誰、保持自己的看法』。」





之所以與布萊德彼特離婚，安潔莉娜裘莉表示：「我們是為了家庭的幸福而選擇分開，這是正確的選擇。」





除了與布萊德彼特生下3個小孩，安潔莉娜裘莉還收養了3個不同的子女，分別來自柬埔寨、衣索比亞、越南，她也透露時常與養子分享領養他們的過程和情緒轉變，「在家裡，『收養』、『孤兒院』是經常被提到的字眼，每一個人都是成為這個家的美麗元素。」她想要讓孩子們曉得，家庭的凝聚力不見得是血緣，更多地還是「愛」。



▲安潔莉娜裘莉首談與布萊德彼特的婚姻。（圖／達志影像）

根據《People》指出，安潔莉娜裘莉跟布萊德彼特過去為了婚姻做很多努力，甚至一起接受心理諮商師的協助，也是通過治療，夫妻倆才漸漸地發現，或許「離婚」對彼此的關係才是最理想的。





布萊德彼特接受《GQ Style》採訪，他檢討和安潔莉娜裘莉的婚姻，有大半原因跟自己有關，「我長期都有酗酒習慣，我酒量很好，可以把一個俄羅斯人灌醉倒在桌子下，這方面我簡直是專業，但也是因為這樣（酗酒）毀了我的婚姻。」





酒精成癮，使布萊德彼特經常情緒不穩，和安潔莉娜裘莉爆發多次爭吵，自然影響家庭和諧。離婚之後，布萊德彼特也正視了壞習慣，「目前我就是努力戒酒，平常只喝蔓越莓汁和氣泡酒。」





布裘離婚後，大多數媒體與網友都是揣測與「外遇」有關。然而，透過兩人的自述，我們終於清楚明白：離婚的理由不見得非要「誰不愛誰」、「誰愛上誰」這般的淒淒慘慘戚戚，更多時候，極有可能是想成全對方、成全整個家。



