《屍速列車2》活屍「超進化」　導演：結局很不一樣！

韓片《屍速列車》續集《屍速列車2：感染半島》上映倒數5天，因台韓同步關係，男主角姜棟元特地撂中文跟台灣觀眾打招呼。而該片除了基本活屍，其看點將探討人性，延尚昊導演表示：「這次我讓《屍速列車2》和《屍速列車》的結局走向不太一樣，盼能充滿希望。想透過電影這個媒介，讓更多人感到希望的存在。」
《屍速列車2：感染半島》男主角由姜棟元擔任，他說中文向台灣觀眾問好，表示：「《屍速列車2：感染半島》將在台灣上映，相信觀眾一定會喜歡這部電影，本作有極具速度感的動作場面，和衝擊的視覺效果，請大家安全地前往戲院觀賞！」
延尚昊導演認為現今疫情嚴重衝擊影視業，許願希望《屍速2》能為電影界帶來活力，更表示：「為了符合《屍速列車2》的規模，活屍也必須有所『長進』，我們努力設計了每一次活屍登場的畫面。擔任《屍速列車》活屍肢體訓練師的老師，這次也協助《屍速列車2》的拍攝。」透露觀眾將在續集中，見識到進化後的活屍大軍們精彩演技。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。