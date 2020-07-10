「台北電影獎」會外賽　《下半場》高人氣獲觀眾票選獎

2020「第22屆台北電影獎」今（10日）晚舉行入圍酒會，邀請所有入圍劇組團隊齊聚一堂，為11日的頒獎典禮暖身，而酒會上也搶先宣布非正式競賽，「媒體推薦獎」頒給海洋紀錄片《男人與他的海》，「觀眾票選獎」由電影《下半場》奪下；而台北電影獎會外賽「台灣電影行銷獎」，則由《返校》獲「最佳電影行銷」，《江湖無難事》與《大餓》分別獲「最佳海報」與「最佳預告片」獎項。

而包括入圍「最佳男主角」的范少勳、曾敬驊；入圍「最佳女主角」的張雅玲、王淨、游珈瑄；入圍「最佳男配角」的朱軒洋、段鈞豪、游安順；入圍「最佳女配角」的姚以緹、詹宛儒、丁寧；入圍「最佳新演員」的陳昊森、范少勳、朱軒洋、游珈瑄等，幾乎都不太緊張明天是否得獎，反而不停討論紅毯上將穿的「戰袍」。

▲以《返校》入圍台北電影獎最佳女主角的王淨出席入圍酒會。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.07.10）

▲以《家庭式》入圍台北電影獎最佳女主角的游珈瑄出席入圍酒會。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.07.10）

早早選好禮服的丁寧，為了讓最完美的體態塞進戰袍裡，特別叮嚀自己不能變胖或變瘦，免得穿起來不好看；而瘦到「三逼巴」的姚以緹，則表示自己沒有什麼好露的，倒是在酒會上不斷想著想吃的東西，訪問時還心心念念著「佛跳牆」；王淨也因為下一部作品需要瘦到不行，酒會上還被經紀人李烈盯著不能吃太多。

▲以《殘值》入圍台北電影獎最佳女配角的丁寧出席入圍酒會。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.07.10）

▲以《迷走廣州》入圍台北電影獎最佳女主角的張雅玲出席入圍酒會。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.07.10）

而影帝的大熱門人選，范少勳和曾敬驊都直指《親愛的房客》的莫子儀，認為他得獎的機率最大，但現場媒體起鬨，倘若兩人得獎的話，10萬元獎金想怎麼用？兩人居然都異口同聲說要分給經紀人一半，讓兩人的經紀人都哈哈大笑。

2020台北電影獎頒獎典禮將於7/11（六）19:00於TVBS歡樂台直播，MOD用戶亦可在「台北電影節專區」免費收看。