直播／疫情後台灣首場大型典禮！「台北電影獎」全球關注

2020「第22屆台北電影獎頒獎典禮」將於今（11日）晚七點於台北市中山堂登場，本屆主持人由去年廣獲好評的黃子佼再次接下重任，而頒獎嘉賓更是星光熠熠，由於這是新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，台灣的首場大型典禮，在全世界的關注下，勢必能激勵台灣電影創作者再創高峰！

《NOWnews今日新聞》將透過直播帶您直擊第一現場。

本屆的明星陣容頒獎嘉賓包括：張鈞甯、陳意涵、邱澤、張榕容、鳳小岳、林依晨、吳慷仁、尹馨、石頭、夏于喬

Ken）、張睿家、曾之喬、吳念真、楊貴媚、高捷、楊謹華、溫昇豪、姚以緹、鍾瑶、丁寧、黃嘉千等，大家都不願錯過這一年一度的電影盛事。

▲本屆台北電影獎星光熠熠。（圖／台北電影節）

而除了賽事，不少緋聞亮點也

增加了典禮的話題

▲邱澤（左）和張鈞甯今晚將碰頭。（圖／台北電影節、張鈞甯臉書）

▲（左起）夏于喬、吳慷仁、鍾瑶是前男女朋友關係。（圖／台北電影節）

「第22屆台北電影獎」入圍名單中，入圍14項《下半場》是提名最多的作品，其次則是《返校》的12項提名，而《灼人秘密》的8項緊追在後。本屆男主角入圍者包括《下半場》范少勳、《日子》李康生、《返校》曾敬驊、《菠蘿蜜》吳念軒、《親愛的房客》莫子儀，而女主角入圍者則有《那個我最親愛的陌生人》呂雪鳳、《返校》王淨、《迷走廣州》張雅玲、《菠蘿蜜》萊拉烏勞和短片《家庭式》的游珈瑄。

此外，在本屆的十位準帝后中，范少勳和游珈瑄還同時入圍「最佳新演員獎」，至於《下半場》的二位主角范少勳、朱軒洋，也一起入圍最佳新演員獎，范少勳去年已拿下金馬獎「最佳新人獎」，這回碰上兄弟捉對廝殺的局面。「第22屆

台北電影獎頒獎典禮」將於7/11（六）19:00於TVBS歡樂台直播，MOD用戶亦可在「台北電影節專區」免費收看。台北電影獎星光大道直播

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