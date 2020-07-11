《菱格世代》洗腦神曲爆紅　吱吱改編《有毒不回》秀歌技

▲吱吱預計明年發首張創作專輯。（圖／有聲娛樂提供）

▲吱吱創作能力受到肯定。（圖／有聲娛樂提供）

非常榮幸收到詹哥的邀請一起寫這首歌，過程也很感謝能與斐立普Felipe.Z老師共同完成，讓作品更完整。

這首歌寫的是日常生活中你我最容易遇見的事情，而這次的改編版找了陳央一同製作Funk的曲風來表達被已讀的內心世界。

女團選秀節目《菱格世代DD52》播出後大受好評，上周第4集的主題為「皇后區的皇后」，4首原創音樂皆在網路上掀起討論。 其中「風暴黑桃」帶來的歌曲《有毒不回》，超洗腦的旋律加上深入人心的歌詞，不僅吸引大批粉絲，更衝上KKBOX「華語速報新歌」排行榜。郭芝吟（吱吱）正是《有毒不回》的詞曲創作者，《DD52》首席導師楊丞琳在節目中對這首歌讚不絕口，錄影過程直接說：「好好聽的歌喔！送我，我要你的Demo，幫我留她電話，我認真！」吱吱在節目播出後也立刻錄製了屬於他自己版本的《有毒不回》，並在昨（10）日於YouTube頻道「郭芝吟 ChihChih」正式上線。整首歌重新編曲後，吱吱唱出了與節目中女孩截然不同的風格，用他的「芝式唱腔」，讓聽完的網友們喊出「這首歌有毒」、「可以無限循環播放」、「我也中了毒」。 吱吱的經紀公司有聲娛樂也表示：「吱吱未來會帶給大家更多的好作品，預計於明年發行首張創作專輯，希望大家可以多多支持這樣的好聲音。」吱吱也在歌曲介紹中透露：「《有毒不回》