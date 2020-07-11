女醫找牛郎「另類治療」貴婦患者　自己跟老公摯友上床！

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▲劇中，宋玧妸（右）跟高爾夫球教練關係不尋常。（圖／愛奇藝台灣站）

▲宋玧妸（右）下集將跟老公摯友上床。（圖／愛奇藝台灣站）

接檔《夫婦的世界》的《優雅的朋友們》昨（10日）晚開播，該劇全17集收看分級為「19禁」限制級，首集開頭就預告離奇的死亡案件，加上消失20年的大學同學突然現身，讓原本過著平靜生活的好友們互相猜疑、友誼產生裂縫，甚至在下集預告中，宋玧妸（飾演南靜海）與老公摯友搞不倫，尺度辛辣。第一集中，飾演精神科醫生的宋玧妸，假日陪心情不好的會長吃飯、花錢請牛郎討貴婦們歡心，甚至跑去學高爾夫球，進而認識帥哥教練，兩人關係漸漸不尋常。除了教練，她老公的摯友裴秀彬（飾演鄭在勳），大學時期就喜歡宋玧妸，因為是朋友的太太，只好派人跟拍她滿足慾望，四角關係即將上演。劇中的5位男主角從大學時期就認識，出社會後仍會相約喝酒吐心事，其中飾演公務員的金元海（飾演千萬植），疑似不堪工作壓力暴斃，原本就為老婆、事業所苦的各位，因朋友的離去決定要「對自己好一點」認真生活，未料他們20年前消失的「初戀」韓多感（飾演海淑）帶著「祕密」突然出現，徹底影響大家的家庭與人生。此外，暗戀宋玧妸的裴秀彬，2人在下集竟發生不倫關係，而宋玧妸的老公也跑去找海淑，彼此的友情確定生變，日後也將發生一起懸疑的死亡案件。《優雅的朋友們》每週六、日在愛奇藝台灣站獨家播出。