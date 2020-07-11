疫情重創歌仔戲團生計　唐美雲無奈：就是撐下去！

台灣邁入防疫新生活，國內藝文復甦，國立傳統藝術中心力邀唐美雲歌仔戲團於7月11、12日，在台灣戲曲中心的大表演廳隆重推出《千年渡‧白蛇》，這也是疫情解禁後，售票場的第一場演出，本劇由第38屆行政院文化獎得主唐美雲主演法海，將頑固偏執的反派法海，化身俊逸的白袍僧人，她也透露前陣子疫情嚴峻時苦撐心聲。
唐美雲說感謝文化部與國立傳統藝術中心大力協助下，這次票價「親切」很多，看著疫情恢復觀眾都回來了，票全數銷售一空還很多人不斷追著她要買票，唐美雲逗趣說：「我們沒有黃牛票，追著我跑也沒有票了。」也提到站上舞台的心情像是小朋友很久沒出門要去遠足，心情興奮又緊張，終於有演出機會要演出「想要說的故事」，因為在疫情後選擇《千年渡‧白蛇》是因為「渡」這個字，在佛法來說渡很深奧，但一般「民間」解釋就是幫助、助人，可以用戲來「渡」疫情期間受傷的「心」，像是很多人被減薪甚至沒工作，唐美雲說這不是世界末日，每個人都會遇到，一定要撐過來。把正面的力量帶給大家。
被問到半年沒有工作，怎麼熬過去？唐美雲吸了一口氣說：「就是撐下去。」感謝政府的紓困方案，領到的經費轉給歌仔戲團一部份有固定配合的團員，另外一些團員的薪水則是靠唐美雲想辦法，她說：「國內外都沒有演出，劇團很多支薪的團員真的很難熬，紓困也是及時雨。」還幽默的說有些朋友、長輩擔心她在疫情期間「活不下去」，不管是訊息關心、行動上支持，都給她很大的力量度過難關，讓她感謝一路上的貴人相助。
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