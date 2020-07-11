台北電影獎／吳念軒幸運物驚人！小美女、小鮮肉現紅毯

▲紅毯一開始就是小鮮肉小美女入圍者上陣。（圖／記者林調遜攝）

▲吳念軒說「大便」是幸運物，把大家嚇了一跳。（圖／記者林調遜攝）

▲呂雪鳳（右）坦言沒穿內衣。（圖／記者林調遜攝）

▲吳可熙大露背現身。（圖／記者林調遜攝）

2020「第22屆台北電影獎頒獎典禮」於今（11日）晚舉行， 首先登場的星光大道，一開始就是一群小鮮肉小美女入圍者上陣，包括吳念軒、曾敬驊、朱軒洋、陳昊森、劉子銓、李霈瑜、陳姸霏、蔡瑞雪、詹宛儒、王渝屏等，讓整個現場熱鬧滾滾。就在大家在後台接受訪問時，憑《菠蘿蜜》入圍本屆最佳男主角的吳念軒，竟脫口而出自己今天的幸運物是「屎」！他說：「去年參加金馬獎有穿紅內褲，但今天忘記穿了，不過我現在有點想上大號，可能要結束才有辦法上出來！」接著他有點搞笑說，自己這次的幸運物，應該是肚子裡的「屎」，因為會有「好屎運」，讓大家哭笑不得。至於憑《親愛的房客》入圍最佳男主角的莫子儀，是本屆影帝大熱門，但他受訪似乎相當無奈說：「我被看好二十年了（一直沒得到演員獎），所以不管是什麼獎項，就當作是一場大型聚會，所以不會緊張。」而以《那個我最親愛的陌生人》入圍最佳女主角的呂雪鳳，則大爆自己沒穿內衣，由於衣服上半部是薄紗，所以她完全是以好身材撐起禮服，當媒體起鬨她很有機會得影后時，呂雪鳳馬上阿莎力表示：「得獎我請客！」吳可熙雖然憑《灼人秘密》入圍最佳編劇，但穿著大露背的禮服，一點也不輸其他女演員，她表示自己參加台北電影獎已經九次，因此一點也不緊張，反而像回娘家般輕鬆，但很希望今天能得到「最美的編劇」稱號（其他入圍者都是男性），機智反應博得大家讚賞。