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台北電影獎／邱澤後台主動打招呼　張鈞甯「漂亮回一句」

記者翁新涵/台北報導-2020-07-11 19:22:44
▲張鈞甯終於在北影後台跟邱澤碰頭。（圖／記者林調遜攝）
2020「第22屆台北電影獎頒獎典禮」於今（11日）晚舉行， 首先登場的星光大道，緋聞男女邱澤和張鈞甯終於在後台碰頭，邱澤受訪時表示，自己有主動跟對方打招呼，至於會不會尷尬？他要我們自己去問張鈞甯。

邱澤在紅毯受訪時表示：「我有在後台看到張鈞甯，剛剛有打招呼很開心！北影就像個同學會，感覺很輕鬆。」但主動跟張打招呼會尷尬嗎？邱澤要媒體去問女方。

▲邱澤（右）主動在後台跟張鈞甯打招呼。（圖／記者林調遜攝）
▲邱澤（右）主動在後台跟張鈞甯打招呼。（圖／記者林調遜攝）
張鈞甯最後現身紅毯，當大家問在後台碰到邱澤會不會尷尬時？她大方表示：「不會啊，大家都沒什麼狀況，為什麼要尷尬，他沒有講什麼，就打招呼而已。」

▲張鈞甯對邱澤相當大方。（圖／記者林調遜攝）
▲張鈞甯對邱澤相當大方。（圖／記者林調遜攝）

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