台北電影獎／曾之喬、林依晨「若隱若現」　王淨辣曬美背

2020「第22屆台北電影獎頒獎典禮」於今（11）日晚間在台北市中山堂舉行星光紅毯，今年有許多優秀的作品競相角逐各個獎項，現場眾多女星齊聚一堂，相互爭艷，其中曾之喬、林依晨、尹馨、張雅玲和王淨的造型最為吸睛，具設計感的禮服讓5人更顯魅力，驚豔全場。





曾之喬這次擔任最佳新演員獎的頒獎嘉賓，雖然她的套裝看起來全身包緊緊，但透明鏤空的設計讓她白嫩的肌膚若隱若現，整雙長腿還直接全空，整體以白色蕾絲為主的造型看起來相當唯美。



▲曾之喬整體以白色蕾絲為主的造型看起來相當唯美。（圖／記者林調遜攝） 林依晨這次在紅毯上火力全開，她以一襲中空裝亮相，胸前的半球差點走光，各個角度都十分撩人，難得展露性感的她讓現場嘉賓驚艷不已。



▲林依晨胸前的半球差點走光。（圖／記者林調遜攝） ▲林依晨各個角度都十分撩人。（圖／記者林調遜攝） 以《返校》爭奪影后的王淨，這次以黑色禮服亮相，她大方轉身展露美背，一登場就成為全場鎂光燈焦點，還笑說自己的背部不太容易長痘痘，所以可以自信放送美背。



▲王淨自信放送美背。（圖／記者林調遜攝） ▲王淨以黑色禮服亮相。（圖／記者林調遜攝） 22歲的張雅玲以《迷走廣州》角逐最佳女主角，本身是素人演員的她這次被視為黑馬，還有陣頭天后的美稱，只見她身穿一襲純白色削肩禮服，健康的小麥肌膚十分迷人，在小蠻腰上還有心機的挖空設計，整體看下來氣質又不失性感。



▲張雅玲身穿一襲純白色削肩禮服。（圖／記者林調遜攝） 於2017年台北電影獎拿下影后的尹馨，這次特別前來擔任評審，服裝也別出心裁，只見她放下長髮，身穿細肩白色長禮服，肩膀挖空的設計頗具特色，一個轉身，背部迷人的線條清晰可見，整體看下來女人味十足。（編輯：侯家瑜）





▲尹馨身穿細肩白色長禮服。（圖／記者林調遜攝）