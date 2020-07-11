台北電影獎／陪獎20年終得演員獎　莫子儀勇奪影帝

▲▼莫子儀陪榜20年，終於奪下影帝。（圖／記者林調遜攝）

2020「第22屆台北電影獎頒獎典禮」於今（11日）晚舉行，由陪獎陪了20年，終於奪得第一次演員獎「最佳男主角」的莫子儀拿下，他在《親愛的房客》中，以「將自身投入角色之中，深刻融入角色生命歷程，情緒豐富飽滿，令人動容」的表現，獲得評審一致的讚賞。出道24年的他，在紅毯才無奈表示自己從2000年第一次入圍金鐘獎開始，就一直是陪獎的份，只有在去年金鐘獎憑《台北歌手》拿下最佳編劇，但仍與演員獎無緣，難怪莫子儀在後台會說：「其實每一年入圍獎項，我都有一份感謝名單，二十幾年後，現在這份名單已經有二張Ａ4長，我期望我的表演的意義是傳承，透過我的表演可以讓更多人獲得啟發。」現在對於得不得獎已經老僧入定的他，認為很多自己欣賞的演員也沒有得獎，但這不代表對方的表現不好，因為演戲不是為了得獎，而是一輩子的事情，他說：「我覺得表演這件事很主觀，每個入圍的人都很精彩，只是我剛好幸運一點，可以跟大家一起參與就夠了，等下要好好吃一頓，肚子好餓！」而對於年底的金馬獎，他則不敢多想或多做預測。此外，不太會交際應酬的莫子儀，除了很謝謝平常在他身邊鼓勵他、支持他的朋友之外，他尤其感謝大學戲劇系老師馬汀尼，因為是他開啟了莫子儀的表演之路。