台北電影獎／《返校》奪6獎最大贏家！吳念真說分明

「第22屆台北電影獎頒獎典禮」11日完美落幕，由莫子儀、王淨分別拿下影帝、影后，最佳導演則由《下半場》張榮吉獲得

對於百萬首獎由《返校》獲得，評審團主席吳念真表示，該片是遊戲改編電影，給了台灣電影一個未來的可能性，而且電影背後隱藏著台灣的歷史，能將嚴謹的社會主題，讓年輕觀眾也能接受，是很不容易的事。

▲最佳導演由《下半場》張榮吉獲得。（圖／記者林調遜攝）

此外，「最佳男主角」莫子儀在13位評審團中，獲得11票高票通過外，「最佳新演員」李曆融也同樣以11票無懸念通過。倒是在「最佳女主角」方面有些拉鋸過程，最後是由《返校》22歲女主角王淨，以7票過半通過，打敗演技派老將呂雪鳳，吳念真表示影后競爭的確激烈，而王淨勝出的關鍵是：「比她以前演出的形式，有非常大的進步，而且她的角色比較複雜，詮釋起來也比較困難。」

▲莫子儀（左）和王淨拿下影帝后。（圖／記者林調遜攝）

「最佳男配角」由年僅13歲的李英銓拿下，但他打敗的可是戴立忍、游安順、段鈞豪、朱軒洋，裡頭多是實力派老牌演員，但吳念真透露，李英銓仍然力拚到最後，假投票與朱軒洋6比6平手，最後正式投票，李英銓則以1票險勝。

「最佳女配角」由《江湖無難事》的姚以緹獲得，吳念真認為她在《江湖無難事》的角色非常複雜，甚至一人扮演多角，連屍體都能演，表現得有一點誇張又不太誇張，相當不容易，最後以8票過半獲獎。

，而《返校》拿下最佳劇情長片與最大獎的百萬首獎，奪得6個獎項，也成為本屆的大贏家。

【2020台北電影獎得獎名單】





百萬首獎：《返校》





最佳劇情長片：《返校》





最佳導演獎：張榮吉《下半場》





最佳女主角獎：王淨《返校》





最佳男主角獎：莫子儀《親愛的房客》





最佳女配角獎：姚以緹《江湖無難事》





最佳男配角獎：李英銓《那個我最親愛的陌生人》





最佳新演員獎：李曆融《主管再見》





最佳剪輯獎：吳郁瑩《阿紫》





最佳攝影獎：陳大璞《下半場》





最佳編劇獎：馮勃棣、蔡顗禾、高炳權《江湖無難事》





最佳造型設計獎：施筱柔《江湖無難事》





最佳美術設計獎：王誌成《返校》





最佳視覺效果獎：郭憲聰、再現影像製作有限公司《返校》





最佳動畫片：《大冒險鐵路》黃小珊





最佳短片：《幽魂之境》羅晨文





最佳紀錄片：《阿紫》吳郁瑩





最佳聲音設計獎：曹源峰、簡豐書、湯湘竹《返校》





最佳配樂獎：林強《灼人秘密》





傑出技術獎：洪昰顥、賈凡《下半場》



