許孟哲前世情人報到！妻「半小時不到」卸貨　母女照曝光

▲許孟哲、趙孟姿迎來第一胎。（圖／趙孟姿臉書）

▲趙孟姿順利產下女兒。（圖／許孟哲臉書）

34歲許孟哲正式當爸！他昨（11日）晚在臉書透露老婆趙孟姿順利產下寶貝女兒，「在產台上，從妳眼中看到滿滿的期待與勇敢，很快的不到半小時，寶寶順利的來的這個世界，正式加入我們的生活。」興奮直呼：「我注定要當女兒傻瓜了！」許孟哲表示，趙孟姿在他拍戲期間看了無數支生產的影片，做足功課及心裡準備，從孕期到卸貨前一刻始終淡定，進產房前還笑著對他和家人說：「我們兩個人進去，三個人出來喔！」看著趙孟姿在產台上期待與勇敢的眼神，加上女兒不半小時不到就呱呱墜地，許孟哲感性地說：「看來我除了有一個勇敢的老婆，還有一個貼心的寶貝女兒，謝謝妳們豐富我的生命，我很幸福也很幸運，老婆，辛苦了，愛妳。」許孟哲曝光趙孟姿抱著愛女襁褓中的照片，分享為人父的喜悅，貼文發布不到半天，累積2.6萬讚數、1500多條祝賀留言。（編輯：楊穎軒）2020.07.11時間過的好快轉眼間就到了這一天在我拍戲的這段期間妳看了無數支有關生產的影片做足功課以及心裡準備為的就是迎接她的到來整個孕期妳也都是最淡定的進產房的那一刻妳還笑著跟在外等待的家人說“我們兩個人進去，三個人出來喔！“在產台上從妳眼中看到滿滿的期待與勇敢很快的不到半小時寶寶順利的來的這個世界正式加入我們的生活看來我除了有一個勇敢的老婆還有一個貼心的寶貝女兒謝謝妳們豐富我的生命我很幸福也很幸運老婆辛苦了愛妳#許孟哲HMC #趙孟姿 #許孟哲趙孟姿#孟孟#我注定要當女兒傻瓜了#謝謝最專業的醫護團隊#謝謝浪漫輸給你劇組讓我回台北陪產#謝謝飢餓遊戲這週留在台北錄影