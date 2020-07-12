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許孟哲前世情人報到！妻「半小時不到」卸貨　母女照曝光

娛樂中心／綜合報導-2020-07-12 10:26:07
▲趙孟姿（右圖）順利產下女兒，許孟哲發文報喜。（圖／許孟哲臉書）
34歲許孟哲正式當爸！他昨（11日）晚在臉書透露老婆趙孟姿順利產下寶貝女兒，「在產台上，從妳眼中看到滿滿的期待與勇敢，很快的不到半小時，寶寶順利的來的這個世界，正式加入我們的生活。」興奮直呼：「我注定要當女兒傻瓜了！」

▲趙孟姿、許孟哲即將迎來第一胎。（圖／趙孟姿臉書）
▲許孟哲、趙孟姿迎來第一胎。（圖／趙孟姿臉書）
許孟哲表示，趙孟姿在他拍戲期間看了無數支生產的影片，做足功課及心裡準備，從孕期到卸貨前一刻始終淡定，進產房前還笑著對他和家人說：「我們兩個人進去，三個人出來喔！」

看著趙孟姿在產台上期待與勇敢的眼神，加上女兒不半小時不到就呱呱墜地，許孟哲感性地說：「看來我除了有一個勇敢的老婆，還有一個貼心的寶貝女兒，謝謝妳們豐富我的生命，我很幸福也很幸運，老婆，辛苦了，愛妳。」

許孟哲曝光趙孟姿抱著愛女襁褓中的照片，分享為人父的喜悅，貼文發布不到半天，累積2.6萬讚數、1500多條祝賀留言。（編輯：楊穎軒）

▲趙孟姿順利產下女兒。（圖／許孟哲臉書）
▲趙孟姿順利產下女兒。（圖／許孟哲臉書）
許孟哲全文

2020.07.11

時間過的好快

轉眼間就到了這一天

在我拍戲的這段期間

妳看了無數支有關生產的影片

做足功課以及心裡準備

為的就是迎接她的到來

整個孕期妳也都是最淡定的

進產房的那一刻

妳還笑著跟在外等待的家人說

“我們兩個人進去，三個人出來喔！“

在產台上

從妳眼中看到滿滿的期待與勇敢

很快的不到半小時

寶寶順利的來的這個世界

正式加入我們的生活

看來我除了有一個勇敢的老婆

還有一個貼心的寶貝女兒

謝謝妳們豐富我的生命

我很幸福也很幸運

老婆

辛苦了

愛妳

#許孟哲HMC #趙孟姿 #許孟哲趙孟姿

#孟孟

#我注定要當女兒傻瓜了

#謝謝最專業的醫護團隊

#謝謝浪漫輸給你劇組讓我回台北陪產

#謝謝飢餓遊戲這週留在台北錄影

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