許孟哲前世情人報到！妻「半小時不到」卸貨　母女照曝光

34歲許孟哲正式當爸！他昨（11日）晚在臉書透露老婆趙孟姿順利產下寶貝女兒，「在產台上，從妳眼中看到滿滿的期待與勇敢，很快的不到半小時，寶寶順利的來的這個世界，正式加入我們的生活。」興奮直呼：「我注定要當女兒傻瓜了！」
許孟哲表示，趙孟姿在他拍戲期間看了無數支生產的影片，做足功課及心裡準備，從孕期到卸貨前一刻始終淡定，進產房前還笑著對他和家人說：「我們兩個人進去，三個人出來喔！」
看著趙孟姿在產台上期待與勇敢的眼神，加上女兒不半小時不到就呱呱墜地，許孟哲感性地說：「看來我除了有一個勇敢的老婆，還有一個貼心的寶貝女兒，謝謝妳們豐富我的生命，我很幸福也很幸運，老婆，辛苦了，愛妳。」
許孟哲曝光趙孟姿抱著愛女襁褓中的照片，分享為人父的喜悅，貼文發布不到半天，累積2.6萬讚數、1500多條祝賀留言。（編輯：楊穎軒）
許孟哲全文
2020.07.11
時間過的好快
轉眼間就到了這一天
在我拍戲的這段期間
妳看了無數支有關生產的影片
做足功課以及心裡準備
為的就是迎接她的到來
整個孕期妳也都是最淡定的
進產房的那一刻
妳還笑著跟在外等待的家人說
“我們兩個人進去，三個人出來喔！“
在產台上
從妳眼中看到滿滿的期待與勇敢
很快的不到半小時
寶寶順利的來的這個世界
正式加入我們的生活
看來我除了有一個勇敢的老婆
還有一個貼心的寶貝女兒
謝謝妳們豐富我的生命
我很幸福也很幸運
老婆
辛苦了
愛妳
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#謝謝浪漫輸給你劇組讓我回台北陪產
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