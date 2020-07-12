年度十大專輯、單曲名單出爐！雙天后大贏家

中華音樂人交流協會的「2019年度十大專輯暨單曲」名單於今（12）日出爐，這個由中華音樂人交流協會、MUST 社團法人中華音樂著作權協會共同主辦的年度「十大專輯暨十大單曲」已邁入第23個年頭。今年度共計經過近50人次的選拔過程決定了今年的得獎作品，十大專輯方面將會頒獎給歌手以及製作人，而十大單曲部分則是肯定作詞作曲者的創意與能力並肯定單曲演唱人的詮釋，該單曲中創作及演唱者皆為得獎人。

陳珊妮的專輯《Juvenile A》與

▲魏如萱奪下年度十大專輯、單曲。（圖／好多音樂提供）

▲鄧紫棋的歌曲《摩天動物園》奪下十大單曲。（圖／索尼音樂提供）

▲滅火器的歌曲《雙城記》拿下十大單曲。（圖／火氣音樂提供）

陳珊妮《Juvenile A》

魏如萱《藏著並不等於遺忘》

阿爆《母親的舌頭》

余佩真《真真》

王若琳《愛的呼喚》

熊仔&豹子膽《夢想成真》

9m88《平庸之上》

米莎《戇仔船》

神棍《神一樣的存在》

百合花《燒金蕉》

十大單曲：

郁可唯《路過人間》

陳珊妮《成為一個厲害的普通人》feat. 呂士軒

阿爆（阿仍仍）《1-10》feat. Dizparity

吳青峰《太空人》

鄧紫棋《摩天動物園》

岑寧兒《Fly》

鄭宜農《街仔路雨落袂停》feat. 陳嫺靜

單曲《成為一個厲害的普通人》再次於名單內，其中單曲找來饒舌歌手呂士軒合作。而得知自己的新專輯拿下十大最佳專輯及單曲的陳珊妮，一如她專輯犀利及寓言風格說出感言：「我們未知的未來，是每個厲害的普通人為自己爭取和定義的。」與陳珊妮一樣，只要發片幾乎是年度十大專輯暨單曲入圍常客的魏如萱，這次睽違3年的新專輯《藏著並不等於遺忘》再次獲評審青睞獲得年度十大專輯肯定，其中歌曲《Ophelia》也被選為年度十大單曲。鄧紫棋的專輯同名歌曲《摩天動物園》二度獲得十大單曲，得知好消息的鄧紫棋透過唱片公司表示：「摩天動物園這首歌對我來說是一個突破，很開心能受到大家的喜歡！」吳青峰的《太空人》同樣也拿下十大單曲。而滅火器樂團的新歌《雙城記》也是十大單曲之一，第一時間得知獲獎的滅火器樂團特別表示感謝：「謝謝評審的肯定，這是滅火器第一次入選，非常榮幸。林夕老師的歌詞深刻地與時代事件連結，使得這首歌有更深一層的力道與意義。感謝之餘，也願榮光歸香港。」魏如萱《Ophelia》余佩真《昏你》feat. 亂彈阿翔滅火器《雙城記》