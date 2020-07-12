拍戲鮑魚當零食吃　龍劭華：這是有故事的

台語迷你劇集《老姑婆的古董老菜單》今（12）日將播出第三集，因為繼承人林緹愛（嚴正嵐 飾）想快點過戶這間古宅，大稻埕古厝老管家廖阿水（龍劭華 飾）提出了第一個任務，但是戲中嚴正嵐過程並不順利，甚至陰錯陽差之下，在王梧安（李冠毅 飾）家借住一晚，還被戲中李冠毅的父母誤會嚴正嵐是他的女友。



▲劇中李冠毅的父母誤會嚴正嵐是他的女友。（圖 / 華視提供） 《老姑婆的古董老菜單》上周日播出第二集後在網路上掀起熱烈討論，對於劇中龍劭華大手筆買鮑魚當養生點心，面不改色地付款，大嘆「好奢侈的零食」、「老管家哪來的錢買鮑魚？」、「好有錢」，龍劭華神祕的賣關子說:「這是有故事的！至於是什麼原因，往下看就知道了!」透露劇情其實藏有洋蔥。龍劭華平常拍戲辛勞，問到會不會特別吃什麼照顧身體？龍劭華表示:「我連營養食品都不太敢吃。」原來龍劭華因為患有糖尿病，龍劭華說:「早上起來連水果都不太能吃，一吃完血糖會立刻飆高。」



▲嚴正嵐（左）要通過龍劭華給的任務。（圖 / 華視提供） 《老姑婆的古董老菜單》前兩集讓不少人以為老姑婆已經過世，化為鬼魂遊蕩古宅，吸引網友猜測老姑婆的真實身分，許多網友猜測常來點熱咖啡的神秘閨密就是老姑婆。而劇中鬧鬼疑雲越演越烈，嚇得連戲中嚴正嵐邀請來驅魔的神父都落荒而逃，對此，製作人葉天倫也不斷跟觀眾強調:「這不是一部鬼片，實際上是很溫馨的，大家第三集就知道答案了。」



