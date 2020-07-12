《模犯生》出電視劇！由星二代鮮肉出演　「作弊再升級」

泰國電影《模犯生》改編電視劇版，由19歲星二代鮮肉Jaonaay飾男主角「阿班」IG 擁有217.6萬人追蹤，泰女團BNK48 Juné出演女主角「小琳」。眾人關心《模犯生》作弊橋段，Jaonaay形容，「完全沒想過有這樣方法，作弊技術再升級」。Jaonaay演出「阿班」壓力山大，嘔吐情節拍了兩、三次。

▲19歲星二代鮮肉Jaonaay飾男主角「阿班」。（圖 / WeTV提供）

眾人最關心電視劇裡的作弊橋段，Jaonaay形容電視劇有多次讓人意想不到的作弊情節，讓作弊技術一直再升級，令人眼睛為之一亮，直說，「完全沒有想過有這樣的作弊方法。」而他在劇中有一場因飽受壓力而嘔吐的情節，笑說，自己是經常嘔吐的人，「只要鼻子聞到一點點氣味就吐了！」拍攝中，他在嘴裡含著粥直到想要嚥下去，當導演喊開拍時，「突然間肚子裡所有的東西都上來了！」Jaonaay透露這場戲拍了兩、三次，「嘔吐物最後堆積的很漂亮。」

▲109年嘉義市足球社區聯誼賽」活動，有65隊報名、712人共襄盛舉。〔圖／嘉市府提供2020.07.12〕

Jaonaay透露自己剛拿到劇本時，覺得壓力山大，「因電影很成功，擔心演一個別人已經看過的人物而被比較。」但他透過表演訓練，用另一視角去詮釋男主角阿班，短時間內找到角色定位，把原先外界對於角色的想法都丟掉，因而開始融入角色。Juné則說自己每次搭飛機，機上電影都會選擇看《模犯生》，因此得知要飾演女主角小琳時，內心非常激動，「夢想就是可以演戲」，卻也擔心經驗不足，壓力排山倒海而來，直到製作單位對她說，「你就是我們心中的小琳」，才放下心中大石。《模犯生》自8月3日起每週一、二晚上八點十五分於騰訊視頻海外版WeTV獨家播出。