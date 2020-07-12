任家萱曾情牽檔車男　自曝「因為我太好追」

▲黃子佼（左）任家萱（Selina）分享大學時趣事。（圖／八大）

▲任家萱（Selina）最近迷上攝影。（圖／八大）

黃子佼主持的八大綜合台實境外景綜藝節目《一個都不能少》，今(12)日開放媒體探班，任家萱（Selina）帶著眾人回到母校台灣師範大學，回憶時隔許久的校園生活，她笑說：「今天有20位同學來，有的人甚至遠從屏東上來，但我大概只記得起來5個人的名字吧，真的很對不起大家。」還自爆剛上大學就交男朋友，「我太好追了！」Selina分享她大學的戀愛經驗，笑說自己很好追，大一時被一位「檔車男」追走，「因為我太好追，都沒辦法像同學可以享受一次被好幾個男同學追的感覺。」談起與當時男友的相戀過程，Selina表示2人都是系上公關，透過聯誼活動相識，還假借要辦活動，一起吃飯過好幾次，「後來他送了一本文情並茂的情書給我，裡面記錄我們認識的過程，還畫了我最喜歡的Melody，跟我說『我也想做妳的Melody』。」語畢令一旁黃子佼也點頭：「這麽用心當然會中啊！」大二就出道的Selina，透露在學期間曾累到有過休學念頭，「當時有很多課程都是8點就開始，我常常都是前一晚通告到很晚，隔天又必須早起到學校，直到大三真的受不了，我還跟我爸拜託讓我休學一年，也保證之後一定會回學校完成學業。」最後遭爸爸拒絕，Selina咬牙堅持下去，「我記得我還曾經請同學幫忙用書包佔位子，讓我能坐在教室最後一排。」黃子佼聽後搞笑解釋坐最後一排三大好處，可以睡覺、偷溜，還可以偷化妝。最後順利完成學業，Selina坦言畢業典禮上哭得唏哩嘩啦，「真的很感動我撐過來，而且我都沒有被當唷！」