曾莞婷親揭22年職場殘酷面：背叛友誼只為卡位

38歲曾莞婷近年憑本土劇走紅，擁有「本土劇女神」美名，她私底下也很有想法，會在臉書不定時分享自己對感情、人生、職場等價值觀。近日她有感而發，透露苦熬演藝圈22年心得，感嘆職場險惡，唯獨成為一個善良、不忘初心的人，才是明哲保身的不變法則。

曾莞婷16歲就出道，曾經碰到為了卡位而背叛友誼的人，也看遍了大小眼的現實嘴臉，她寫上：「當你可以選擇的時候沒有做好準備，就換別人來選擇你」。職場血淚，讓她徹底明白世界並不美好，保持真誠之餘仍要照顧自己，培養識人與防人的智慧，「我們能做的就是保護好自己，不去欺負別人，但也不允許被別人欺負」。



▲曾莞婷靠《世間情》熬出頭。（圖 / 翻攝曾莞婷臉書） 對於自己時常因為身材而躍上媒體版面，曾莞婷也吐露無奈，「對媒體來說，我應該是個很無聊的人吧？除了身材沒什麼新聞點好寫，但我就是這樣明哲保身」，她提到自己不愛炒新聞，更不喜歡被別人拿來炒作，「我喜歡這樣的自己 ，也希望一直可以做一個讓自己喜歡的人」。大家總說曾莞婷是正能量，卻不曉得她的「正念」，均是從過往的黑暗中提煉出來的。





演藝路波折，曾莞婷反而訓練出「轉念」的正向思考。曾有影展將她的名字寫做「曾菀婷」，她也不惱，謙虛地說：「一定是我還不紅，我會加油的！」；她曾經因為演出八點檔惡女被網友臭罵，最後也看開表示：「就是因為演了惡女，反而讓大家更知道我，這也是一件好事」。





她曾經在IG上寫道：「聰明的人，他懂得把別人的話變成自己的智慧；愚鈍的人，則是永遠自怨自艾活在自己的世界。」興許也是歷經挫折之後的感悟，所有的詆毀與光環，最終都會長成獨一無二的自己。





相信眾人步入職場後，最大的感觸莫過於：哪怕拚盡全力，我們不見得能得到自己想要的。有時候，我們甚至會看見，一些貌似「沒什麼長才」的人，他們拍拍馬屁就能討上司歡心，更顯得認真做事的自己毫無意義。



▲曾莞婷人氣飆升。（圖 / NOWnews攝影中心） 坦白說，筆者好幾年前也曾陷入這樣的負面想法，覺得努力沒被看見，結果負能量太多，讓自己滿身是刺，更不討人喜愛了。開始醉心哲學典籍，筆者突然醒覺到：這世界上就是充滿不公平呀，況且，誰說別人非得要看見你的努力呀？別自以為了不起了。此外，誰說努力就非得要「獲得」些什麼？為什麼我們努力不能是為了「求知慾」、「求進步」，而是非要達到世俗定義的成就與評價？





孔子熱愛學習，其弟子幫他彙整的《論語》，書裡再再顯示了他的努力，並非為了功名，而是一種純粹的好奇心，以及探索世界、幫助世界的快樂，筆者每當看到他那句：「發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至云爾」，總是心生感慨，如果我們都能以學習的心情去經營自己的事業，那該是多麽美好的一件事。





雖然有人或許會告訴我，主管緊迫盯人、KPI的壓力讓他喘不過氣、同事互相鬥爭，光是處理這些職場阿雜的事情，就已經讓他忘記了學習的快樂了，畢竟光想著自己的業績有沒有達到，想著想著，腦子都糊成一團，管你什麼求知慾呀！





如果你是這樣想，那麼你可小看了「求知慾」的力量了，對此，筆者的觀點始終不變：當一個人真正熱愛他所做的事情，很多煩惱其實也不太會構成「真正的煩惱」，反而加速你前進的動力，所謂「絆腳石」，最後全都會成為你邁向專業的墊腳石。





回到曾莞婷那段話，聰明的人會願意將每個人加諸在他身上的痛苦，全部成就榮耀的一部分。而她現階段所能做到的，就是好好演戲，用心過當下的生活，至於能不能被看見，她也說：「好好工作吧，這是所有不是天生公主的人，變成公主最快的捷徑。」



